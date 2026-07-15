Las claves de la exhibición de España ante Francia

Repaso mundial. Tremendo partido el que hizo la España de Luis de la Fuente ante la que llegaba como gran favorita al triunfo final y mejor selección en lo que llevábamos de cita mundialista. Una Francia que quedó minimizada a la nada por el enorme trabajo colectivo de la selección española.

Las principales claves del baño español

El trabajo del colectivo por encima de las individualidades

España demostró ante Francia que es, sin duda, el mejor colectivo de todo el Mundial. Un equipo en toda regla con muy pocas fisuras. Consiguió neutralizar el talento galo y aprovechar sus puntos débiles. Luis de la Fuente ha construido un equipazo -de autor, mucho mérito del riojano- que redujo a cenizas el talento individual de Francia.

El plan de partido de Luis de la Fuente

Enorme el planteamiento del técnico riojano. Supo minimizar el peligro de Francia metiendo de salida un ritmo muy bajo al partido, evitando pérdidas en salida para neutralizar la velocidad al espacio de los de Deschamps, controlando el choque en todo momento a través de la posesión, acabando siempre jugadas para impedir las peligrosas transiciones galas, atacando sus puntos débiles -el costado izquierdo con Digné a través de las subidas de un profundísimo Pedro Porro-. Un fútbol control que derivó en un triunfo con una autoridad brutal sobre el gran favorito.

La asfixiante presión tras pérdida

Una de las señas de identidad de esta España de Luis de la Fuente. Sin la importancia capital que tuvieron los extremos en la consecución de la Eurocopa, Luis ha sabido cambiar el registro ofensivo de un equipo que sigue manteniendo como seña de identidad la asfixiante presión tras pérdida que asfixia a los rivales. Ayer Francia no se encontró cómoda en ningún momento y eso es mérito del gran trabajo sin balón que hizo nuestra selección.

Buen manejo del banquillo

Los cambios mantuvieron la energía y evitaron la reacción francesa.

La suerte

Como todo en la vida, la suerte también juega un papel vital. Ayer el partido empieza a decantarse del lado español por un penalti de benjamines cometido por Digné sobre Lamine. Francia no se había visto todavía en este Mundial con el marcador en contra y el gol de Oyarzabal les metió mucha ansiedad. Minutos después se les lesiona su mejor central, Saliba.

Hubo varias acciones donde Unai Simón, como suele hacer con asiduidad, jugó en el filo de la navaja. Todas ellas cayeron del lado de España. Tiene estrella el portero del Athletic.

Actuaciones individuales muy destacadas

Además de Pedro Porro, varios jugadores firmaron una actuación estelar. Cucurella se comió a Olise. El jugador clave en el engranaje del ataque galo fue reducido a la nada por el enorme lateral izquierdo que ha fichado el Real Madrid.

Rodri, que ha ido creciendo durante el torneo, se hizo el amo y señor de la sala de máquinas y fue la brújula del equipo.

Fabián fue su escudero perfecto y volvió a firmar un señor partido. Nadie echó de menos a Pedri.

Dani Olmo es una pieza vital en el esquema de Luis de la Fuente. Es la bisagra que une el centro del campo con la delantera. El vértice del triángulo que facilita las asociaciones y el filtrador de últimos pases. Su asistencia de tacón ayer a Pedro Porro en el segundo gol es oro molido.

La dupla de centrales: tanto Laporte como Cubarsí firmaron un partidazo. Consiguieron que no se viera en ningún momento a los Barcola, Dembélé o Kylian Mbappé. El Mundial que están firmando es de muchos quilates. España tan solo ha encajado un gol -ante Bélgica- y la solidez defensiva es uno de nuestros grandes pilares.