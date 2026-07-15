Los memes se ceban con Francia tras quedarse fuera de la final del Mundial
¡El fútbol da revanchas, pero las redes sociales no perdonan a nadie! La vibrante victoria de España frente a Francia en las semifinales del Mundial 2026 no solo nos dio el pase a la gran final, sino que desató un tsunami de creatividad e ingenio en internet. Desde la clásica ironía con la grandeur gala hasta las reacciones más locas por el triunfo de España, hemos recopilado las mejores joyas virales del encuentro.
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