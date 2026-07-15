"Piratas usurpadores": el ataque de la vicepresidenta argentina a Inglaterra

Éramos pocos y habló una política argentina. La vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, llamó "piratas usurpadores" a los ingleses en la previa de la semifinal del Mundial 2026 que enfrentará este miércoles a Argentina con Inglaterra,

"Jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más. No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más", comentó en el inicio de su publicación.

Este fue el tuit:

Mañana jugamos contra los piratas usurpadores.

No es un partido más.

No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores.

¡Aguante Argentina! Porque… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 15, 2026

"Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores. ¡Aguante Argentina! Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro", remató.

Argentina e Inglaterra se han enfrentado 5 veces en la historia de las Copas del Mundo. El balance histórico en la máxima competición favorece al conjunto inglés con 3 victorias, frente a 1 triunfo argentino y 1 empate (en el cual Argentina avanzó de fase en la tanda de penales). Hoy nuevo episodio con todo el morbo del mundo y por supuesto del Mundial.

España ya espera en la final que se celebrará el domingo a las 21:00 horas en Nueva York.