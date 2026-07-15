Previa del Inglaterra-Argentina: un duelo de máxima rivalidad... con Infantino como protagonista

Partidazo esta noche (21:00 horas) en Atlanta con la segunda semifinal del Mundial entre las selecciones de Inglaterra y Argentina. Los pross, campeones en 1966, se miden a una Albiceleste que tiene estrellas en su haber (1978, 1986 y 2022).

El Inglaterra-Argentina es un duelo histórico de máxima rivalidad que trasciende lo estrictamente deportivo. El punto de inflexión fue México 1986, cuatro años después de la Guerra de las Malvinas entre Argentina y Reino Unido, entonces en cuartos de final y en un ambiente cargado de tensión, en el que Diego Armando Maradona se convirtió en mito con La Mano de Dios y El Gol del Siglo.

El de este miércoles será el sexto enfrentamiento entre ambos combinados en un Mundial, con un balance de tres triunfos para los ingleses —el último en 2002, por 0-1 con gol de David Beckham para eliminar a Argentina en la fase de grupos—, uno para los sudamericanos y un empate, aunque en ese duelo, en Francia 1998, avanzó la Albiceleste en penaltis, después de la expulsión de un Beckham que tuvo sus más y sus menos con Diego Pablo Simeone.

Pero el duelo de esta noche en Atlanta llega también marcado por la polémica, después de que la FIFA haya realizado alguna que otra ayudita a la Albiceleste, como en sus partidos ante Egipto (gol anulado a los Faraones y un penalti no concedido a Mo Salah) y frente a Suiza (controvertida expulsión de Breel Embolo), lo que le ha valido no pocas críticas a Gianni Infantino, si bien es cierto que los británicos también se vieron favorecidos en su duelo ante Noruega con el asunto del cable de la Spidercam en uno de los dos goles de Jude Bellingham.

Tampoco podemos olvidar la designación del árbitro estadounidense Ismail Elfath, que fue el mismo colegiado que, en la fase de grupos, permitió que los uruguayos cosieran a patadas a los españoles. ¿Qué le conviene a España, que pase Inglaterra o la Argentina de Leo Messi? Está claro que los pross cuentan con grandes individuales (también está ahí Harry Kane), como la Albiceleste, pero ésta además se muestra como un equipo más sólido y competitivo. Veremos qué ocurre esta noche en Georgia…