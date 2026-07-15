Rajoy vuelve a escribir para dar las gracias "a las autoridades" que se chivan "a un ministro extranjero"

Tras el revuelo de su artículo sobre una selección de Francia "sin franceses", el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha vuelto a escribir sobre el Mundial en El Debate. En el artículo, en el que esta vez se limita a decir sobre el equipo galo que es "excelente", con "una delantera extraordinaria" y a destacar que "no jugó mal y, sin embargo, perdió. Qué le vamos a hacer", también dedica unas líneas a responder a la polémica y el enorme eco alcanzado tanto dentro de nuestro país como en el país vecino, con reacciones de varios ministros del gobierno.

Rajoy da "las gracias a todos por continuar leyéndome" y también da las gracias "a los que me encuentro por la calle, sobre todo ayer y hoy. Hay que tener buen humor para saludarme a mí".

"De manera especial", también da las "gracias a las autoridades por la atención que me han prestado en este Mundial". "La pena es que tantos esfuerzos dedicados a glosar mis virtudes les hayan distraído de otras cuestiones. Son estas las que importan a los españoles, las que están en la mente de todos, las que preocupan a la gente y debían ocupar a esas autoridades. Nada de esto son minucias. Sin embargo, les interesa más chivarse a un ministro extranjero o hacer una reverencia a un primer ministro para provocar ruido, distraer la atención, alborotar y todo para que no se hable de lo que estamos viviendo", dice el expresidente en el día después tanto de la victoria en semifinales como de la sentencia contra el hermano del presidente del Gobierno a nueve años de inhabilitación por prevaricación.

"Ellos no piden perdón por nada. Eso, por lo visto, siempre les toca a otros. Ustedes ya saben cómo soy y lo que pienso", zanja Rajoy, que acaba con un "¡Viva España! Hemos ganado una vez más".