Cerezo perdona a Julián Álvarez y le dice a Laporta dónde jugará el año que viene

El Atlético ha acudido al emblemático Restaurante José María como parte de su habitual concentración de pretemporada en Los Ángeles de San Rafael. Durante el evento, los nuevos fichajes del club cumplirán con el divertido ritual de cortar el asado utilizando un plato en lugar de un cuchillo, para luego estrellarlo contra el suelo.

Además, Enrique Cerezo, presidente del club, ha lanzado otro mensaje muy claro sobre Julián Álvarez. Varios de hecho. Este es el momento:

Cerezo, en la tradicional visita al Restaurante José María en Segovia "Laporta ya sabe dónde va a jugar Julián el año que viene" "El contrato del 'Cholo' es eterno" pic.twitter.com/wbZn1oLoND — Nacho Donado (@nachodonado) July 16, 2026

"Tú me preguntas por Julián Álvarez. ¿Y qué te voy a comentar de Julián Álvarez? Es un jugador del Atlético de Madrid. Laporta sabe dónde va a jugar Julián Álvarez la temporada que viene", sentenció Cerezo.

Enrique incluso perdona a Julián por sus palabras sobre irse del Atlético: "En esta vida todos nos equivocamos, mírame a mí con Julián López. Y casi todo tiene solución". Y sobre el contrato de Simeone, Cerezo lo calificó de "eterno".