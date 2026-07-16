El dato que avergüenza a Inglaterra: un lamentable 12% de posesión desde el gol de Gordon

Habrá muchas imágenes que perseguirán durante años a Inglaterra tras su derrota (1-2) frente a Argentina en la segunda semifinal del Mundial 2026 disputada en Atlanta. El golazo de Enzo Fernández, el cabezazo definitivo de Lautaro Martínez en el descuento, la desolación de Jude Bellingham… pero lo cierto es que ninguna resume mejor el naufragio de los Three Lions que una simple estadística: apenas un 12% de posesión desde el momento en que Anthony Gordon hizo el 1-0 (m.55) hasta el tanto definitivo de Lautaro (m.92).

Un dato demoledor que se ha viralizado en las últimas horas y que refleja con crudeza cómo el equipo de Thomas Tuchel renunció por completo al balón tras adelantarse en el marcador. La Albiceleste monopolizó la posesión con un 88% durante ese tramo decisivo del encuentro, sometiendo a Inglaterra a un asedio constante que terminó encontrando premio en los últimos minutos.

Tuchel dio un paso atrás... y Argentina dos hacia adelante

Hasta el gol de Gordon, Inglaterra competía de tú a tú. Sin embargo, el tanto cambió radicalmente el planteamiento del técnico alemán de los pross.

Tuchel retrasó líneas, reforzó la defensa con cambios de perfil conservador y prácticamente entregó la iniciativa a una Argentina que, liderada una vez más por Leo Messi, comenzó a instalarse de forma permanente en campo rival.

Lo que parecía una apuesta por proteger la ventaja terminó convirtiéndose en una invitación para que la tres veces campeona del mundo atacara una y otra vez. Inglaterra dejó de presionar, dejó de enlazar pases y apenas consiguió salir de su propio campo durante más de media hora.

Un dato que explica una eliminación

Las estadísticas ayudan a entender el desenlace. Entre el 1-0 de Gordon y el 1-2 de Lautaro Martínez, Inglaterra solo disfrutó del balón un 12% del tiempo, mientras Argentina monopolizó el juego con un aplastante 88%.

No se trata únicamente de una cuestión estética. Renunciar al balón supuso permitir que los argentinos acumularan llegadas, centros y situaciones de peligro hasta encontrar el empate por medio de Enzo Fernández (m.85) y culminar la remontada ya en el descuento con el cabezazo de Lautaro.

Inglaterra tuvo el 12% de la posesión desde su gol hasta el empate argentino. 12%. Buena parte porque así lo decidió. 1-0 y a defender todos al área. Está bien eliminada, por cobarde. — Idafe Martín Pérez ✨🚴 42.7 (@IdafeMartin) July 15, 2026

Las redes sociales no tardaron en señalar ese porcentaje como el gran resumen del encuentro. El periodista Idafe Martín fue uno de los primeros en compartir el dato, que rápidamente comenzó a circular entre aficionados y analistas como la prueba definitiva del excesivo conservadurismo inglés.

Inglaterra carga contra Tuchel

La prensa británica tampoco ha tenido piedad con el técnico alemán. Numerosos analistas consideran que el repliegue fue excesivo y que Inglaterra dejó escapar la oportunidad de disputar su primera final mundialista en seis décadas por renunciar a atacar demasiado pronto.

Las críticas apuntan especialmente a la gestión de los cambios (Konsa, Nico O'Reilly, Dan Burn, Marcus Rashford y Toney) y al mensaje que transmitió el equipo tras ponerse por delante. En lugar de buscar el segundo gol, Inglaterra se encerró cerca de su área y permitió que Argentina creciera hasta hacerse completamente dueña del partido.

Tuchel, sin embargo, defendió su planteamiento tras el encuentro y aseguró que no se arrepiente de las decisiones adoptadas, convencido de que el plan tenía sentido para contener el potencial ofensivo argentino.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿¿Ha llegado Inglaterra al nivel que quería Tuchel? 🫠La reacción de Tuchel a esta pregunta lo dice todo... pic.twitter.com/Olr3hbirL0 — Teledeporte (@teledeporte) July 15, 2026

La realidad, sin embargo, es tozuda. En el fútbol se puede ganar defendiendo, pero resulta mucho más complicado hacerlo sin balón. Inglaterra acabó comprobándolo en sus carnes de la forma más cruel posible. El marcador acabó reflejando la remontada argentina, pero quizá sea esa otra cifra —12% de posesión— la que pase a la historia como el verdadero retrato de una semifinal que los ingleses tenían en la mano y acabaron dejando escapar.