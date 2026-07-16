El plan de A.GAIN para rescatar al Real Zaragoza: primero la deuda, después el ascenso

El Real Zaragoza inicia probablemente el cambio más trascendental de las últimas décadas. Tras años de incertidumbre institucional, una gestión deportiva que desembocó en el histórico descenso a Primera RFEF y una situación económica cada vez más comprometida, el club aragonés afronta una nueva etapa con la llegada de A.GAIN, el vehículo inversor impulsado por el empresario guatemalteco Bobby Aitkenhead.

Eso sí, todavía quedan varios pasos administrativos antes de que el cambio de propiedad sea plenamente efectivo. La operación deberá recibir el visto bueno de la junta extraordinaria de accionistas, además de las autorizaciones correspondientes de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y del Consejo Superior de Deportes (CSD).

Mientras tanto, el proyecto ya ha empezado a dibujar sus líneas maestras. Y una de las radiografías más completas la ofrece el investigador deportivo Luis Serrano Antón, quien lleva meses analizando para Libertad Digital la evolución institucional del club y el modelo empresarial del grupo inversor.

De la caída deportiva al relevo accionarial

El descenso a Primera RFEF no solo supuso un terremoto deportivo. También aceleró una situación que ya venía advirtiéndose desde hacía tiempo. Como recuerda Luis Serrano, desde que Joseph Oughourlian, presidente del Grupo Prisa, tomó el control accionarial del club, las propias cuentas anuales ya advertían del enorme riesgo que supondría perder la categoría. Aquella hipótesis terminó convirtiéndose en realidad tras varias temporadas marcadas por la inestabilidad deportiva, la ausencia de un proyecto sólido y una gestión que acabó agotando incluso la paciencia del máximo accionista.

En ese contexto aparece A.GAIN, un fondo especializado precisamente en compañías con elevados niveles de endeudamiento o graves problemas de viabilidad. Según explica Serrano, el patrón de actuación ya pudo verse anteriormente en el Deportivo Cali colombiano, donde el grupo apostó primero por reducir el pasivo antes de plantear un crecimiento deportivo.

No parece casualidad que el Real Zaragoza encajara perfectamente en ese perfil.

Un método que prioriza el saneamiento

Lejos de prometer fichajes multimillonarios o ascensos inmediatos, el mensaje lanzado por Bobby Aitkenhead durante su presentación este mismo jueves fue muy distinto. La prioridad pasa por estabilizar la entidad.

Es precisamente uno de los aspectos que más destaca Luis Serrano. Según su análisis, el fondo sigue una hoja de ruta muy definida: identificar una sociedad con un importante deterioro financiero, asumir el control, reducir progresivamente la deuda y, solo cuando las cuentas lo permitan, aumentar la inversión deportiva. Ese planteamiento coincide con la experiencia previa del grupo en Colombia, donde la recuperación económica fue considerada la condición indispensable para aspirar posteriormente a éxitos deportivos.

Una estrategia que, sin embargo, choca frontalmente con la realidad emocional de una afición acostumbrada a exigir resultados inmediatos después de más de una década de decepciones en el Real Zaragoza.

Diez principios para reconstruir el club

El investigador resume el proyecto de A.GAIN en diez ejes estratégicos, entre los que destacan la recuperación de la identidad histórica del Zaragoza, la profesionalización de todas las áreas del club, el fortalecimiento de la marca y la planificación a largo plazo, entre otros aspectos. En Libertad Digital detallamos cuáles son estos diez pilares:

1. Recuperar la identidad del Real Zaragoza

El primer objetivo consiste en devolver al club su identidad histórica. Según Serrano, A.GAIN quiere recuperar la esencia del Real Zaragoza que competía con regularidad entre finales de los años noventa y la primera década de los 2000, antes de plantearse nuevas metas deportivas. La idea es reconstruir primero qué representa el club para volver a convertirlo en una referencia del fútbol español.

2. Compromiso absoluto con el proyecto

Serrano sostiene que los nuevos propietarios llegan tras realizar un estudio exhaustivo de la entidad: situación económica, estructura deportiva, relaciones institucionales e incluso el contexto político y mediático. Una vez tomada la decisión de invertir en A.GAIN, el compromiso, asegura, es total y a largo plazo.

3. Revalorizar la marca Real Zaragoza

Uno de los grandes ejes pasa por potenciar la imagen comercial del club. El investigador explica que A.GAIN considera imprescindible fortalecer la marca Real Zaragoza para atraer nuevos patrocinadores, aumentar los ingresos y generar recursos que permitan reducir la deuda y, posteriormente, reforzar la plantilla. El marketing será una de las herramientas fundamentales del proyecto.

4. Recuperar la credibilidad

Tras años de inestabilidad, A.GAIN pretende reconstruir la confianza alrededor del club. Para ello, señala Serrano, el fondo recurrirá a especialistas de otros departamentos de IDC Network —finanzas, salud, tecnología o marketing— con el objetivo de profesionalizar todas las áreas de gestión y transmitir solvencia tanto dentro como fuera de la entidad.

5. Profesionalizar la gestión

Aunque en el documento el quinto punto no aparece numerado de forma independiente, Serrano insiste en la idea de una estructura ejecutiva profesional, con responsables especializados en cada área y una gestión basada en criterios empresariales y no improvisaciones deportivas. La elección de Guido Baroli como director general responde precisamente a esa filosofía.

6. Presencia constante en el día a día

Frente a la sensación de lejanía que existía con anteriores propietarios, A.GAIN promete una implicación permanente. La mayoría de sus directivos trabajará desde Madrid y el grupo dispone además de estructura en Miami, lo que, según Serrano, facilitará una toma de decisiones rápida y una supervisión continua del proyecto.

7. Pensar a largo plazo

Es probablemente la idea que más repitieron Bobby Aitkenhead y sus colaboradores durante su presentación: no habrá atajos. Serrano subraya que el fondo habla de una planificación mínima de cinco años y pide paciencia a la afición porque el éxito no llegará de forma inmediata, sino como consecuencia de un trabajo sostenido. Ese mensaje coincide con el discurso oficial de la nueva propiedad.

8. Sanear primero la economía

Para Serrano, éste es el verdadero punto de partida del proyecto. La prioridad será reducir la deuda y estabilizar financieramente el club antes de acometer grandes inversiones deportivas. Solo cuando las cuentas estén equilibradas llegará el momento de incrementar el gasto en la plantilla, siguiendo el modelo aplicado por A.GAIN en otras entidades como el Deportivo Cali.

9. Gestión basada en objetivos medibles

El investigador explica que Bobby Aitkenhead exige trabajar con un plan estratégico perfectamente calendarizado, con hitos concretos, supervisión continua y evaluación permanente de resultados. La toma de decisiones debe responder a un proyecto previamente diseñado y no a soluciones improvisadas.

10. Seriedad y talento profesional

El último pilar es la profesionalización del organigrama. Serrano destaca que IDC Network y A.GAIN buscan rodearse de ejecutivos con experiencia acreditada y formación de alto nivel. En ese contexto sitúa el nombramiento del argentino Guido Baroli como director general, al que considera una pieza clave para dirigir la transformación institucional del Real Zaragoza.

En conjunto, Serrano resume estos diez principios en una idea central: A.GAIN no llega prometiendo un ascenso inmediato, sino un cambio profundo del modelo de gestión, con el saneamiento económico, la profesionalización y la planificación a largo plazo como condiciones imprescindibles para devolver al Real Zaragoza la estabilidad y, posteriormente, la competitividad deportiva.

Mucho más que un cambio de propietario

El desembarco de A.GAIN también supone la entrada definitiva de un grupo con experiencia internacional en distintos sectores económicos. La matriz, IDC Network, fue fundada hace más de tres décadas por Richard Aitkenhead, exministro de Finanzas de Guatemala, y posteriormente amplió su actividad hacia el deporte, el entretenimiento, la tecnología y el marketing. Bobby Aitkenhead dirige precisamente esa división especializada en inversiones deportivas.

Antes del Zaragoza, el grupo ya había participado como accionista en clubes como el Leeds United o el Atlético de Madrid antes de asumir un papel mucho más protagonista en el Deportivo Cali.

Su estructura internacional y la presencia de oficinas en Madrid fueron algunos de los argumentos expuestos para justificar el conocimiento previo que el fondo tenía sobre la situación del Real Zaragoza.

Una herencia complicada

La tarea no será sencilla. El Zaragoza llega a este relevo accionarial después de meses especialmente convulsos. Libertad Digital ya había venido relatando cómo el descenso dejaba al club sin director general, con importantes incógnitas sobre su estructura de gestión, con una deuda creciente y con numerosos interrogantes sobre la financiación futura de la Nueva Romareda.

A ello se sumaban las críticas surgidas alrededor del llamado código ético impulsado por Mariano Aguilar y el progresivo desgaste de una dirección deportiva incapaz de revertir una decadencia que terminó desembocando en la pérdida de categoría.

El cambio de accionariado pretende precisamente poner fin a esa etapa por parte de A.GAIN.

El mayor reto será convencer a la afición

Si algo repitieron los nuevos responsables durante su presentación fue una palabra: paciencia. Y quizá ahí resida el verdadero examen de A.GAIN.

El zaragocismo lleva más de doce años esperando un regreso a Primera División. Ahora, además, tendrá que asumir que el nuevo propietario no promete milagros inmediatos, sino un proceso de reconstrucción que, según explicó el propio fondo y subraya Luis Serrano, debe medirse en varios años y no en unos pocos meses.

Porque el mensaje parece claro: para volver a competir entre los grandes, el Real Zaragoza tendrá primero que dejar de comportarse como un club al borde del precipicio económico. Solo entonces llegará el momento de volver a mirar hacia Primera División.