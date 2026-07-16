"España tiene miedo": la surrealista celebración argentina... en plena plaza mayor de Madrid

Argentina y España disputarán la gran final del Mundial. Los dos mejores equipos se ven las caras en un duelo que ya ha empezado a calentarse en plena previa.

Este miércoles, tras la épica remontada de la Albiceleste ante Inglaterra, miles de argentinos se echaron a las calles de todo el mundo para celebrar el pase a la final.

No era un partido más, el duelo ante Inglaterra siempre supone una rivalidad que va más allá de lo deportivco -con las islas Malvinas de fondo- por lo que nadie quiso perderse el encuentro. Algunos, incluso, utilizaron cualquier triquiñuela para poder entrar al estadio.

" Me alquilé un bebé para entrar al estadio" ARGENTINA NO LO ENTENDERIAS pic.twitter.com/wWxkZtYfZS — Gabriel Alfie (@GabrielAlfie15) July 16, 2026

España no fue una excepción de esa celebración masiva de argentinos. La plaza Mayor se llenó de camisetas albicelestes. Lógico la celebración, ya que ganar a uno de tus eternos rivales -no solo en el terreno de juego como Inglaterra y meterte de lleno en la final del Mundial no es moco de pavo, pero lo que se vivió en la plaza Mayor de Madrid, en territorio español, es bastante surrealista.

😱🇪🇸 "ESPAÑA TIENE MIEDO..." En plena PLAZA MAYOR DE MADRID, festejo de hinchas argentinos por la clasificación a la final del Mundial. ¿El rival? España. pic.twitter.com/hpgU0bUVDP — Bolavip Argentina (@BolavipAr) July 15, 2026

Un grupo de hinchas argentinos empezaron a gritar "España tiene miedo". Se les ha acogido en nuestro país, donde residen y solo se les ocurre decir que "España tiene miedo".

Argentinos celebran el pase a la final del Mundial en Málaga cantando "el que no salta es español". pic.twitter.com/AWo6gzrVRt — Alt Right España 𝕏 (@AltRightEspan) July 16, 2026

En Málaga, en plena calle Larios, varios hinchas corearon el "Español el que no bote"… Poca vergüenza es la que tienen.