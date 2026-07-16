"España tiene miedo": la surrealista celebración argentina... en plena plaza mayor de Madrid

Argentina y España disputarán la gran final del Mundial. Los dos mejores equipos se ven las caras en un duelo que ya ha empezado a calentarse en plena previa.
Este miércoles, tras la épica remontada de la Albiceleste ante Inglaterra, miles de argentinos se echaron a las calles de todo el mundo para celebrar el pase a la final.
No era un partido más, el duelo ante Inglaterra siempre supone una rivalidad que va más allá de lo deportivco -con las islas Malvinas de fondo- por lo que nadie quiso perderse el encuentro. Algunos, incluso, utilizaron cualquier triquiñuela para poder entrar al estadio.
España no fue una excepción de esa celebración masiva de argentinos. La plaza Mayor se llenó de camisetas albicelestes. Lógico la celebración, ya que ganar a uno de tus eternos rivales -no solo en el terreno de juego como Inglaterra y meterte de lleno en la final del Mundial no es moco de pavo, pero lo que se vivió en la plaza Mayor de Madrid, en territorio español, es bastante surrealista.
Un grupo de hinchas argentinos empezaron a gritar "España tiene miedo". Se les ha acogido en nuestro país, donde residen y solo se les ocurre decir que "España tiene miedo".
En Málaga, en plena calle Larios, varios hinchas corearon el "Español el que no bote"… Poca vergüenza es la que tienen.