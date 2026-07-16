"España tiene miedo": también se cantó en la Copa Davis de 2008 y la gloria fue española

Finales España-Argentina en las que se grita "España tiene miedo" ya las hemos tenido en otros deportes y la verdad es que no nos ha ido nada mal. Fernando Verdasco se convirtió en el héroe histórico de España al conseguir el punto decisivo en la final de la Copa Davis 2008 contra Argentina en un duelo que pasará a la historia por el dónde y por el cómo. En el peor escenario posible, España no tuvo miedo.

En una épica serie disputada a domicilio en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata, España logró ganar a los locales sin Rafa Nadal en el equipo. El equipo español estuvo integrado por David Ferrer, Feliciano López, Fernando Verdasco y Marcel Granollers, bajo la capitanía de Emilio Sánchez Vicario. El equipo argentino estuvo compuesto por David Nalbandian, Juan Martín del Potro, José Acasuso y Agustín Calleri, dirigidos por Alberto Mancini.

En esa final hubo muchos momentos míticos. En la previa, Rafa Nadal dijo que no iba a poder disputarla. Los argentinos, de hecho, habían preparado una pista rápida para frenar al manacorí, pero tuvieron muchos problemas entre ellos, llegándose a publicar que Del Potro y Nalbandian llegaron a las manos durante la final. Además, días antes, los argentinos se fueron a la boda de otro tenista albiceleste, Chela, y los españoles tuvieron la pista para entrenar y prepararse bien.

El viernes comenzó con David Nalbandian adelantando a Argentina tras vencer a David Ferrer por 6-3, 6-2 y 6-3. Feliciano López igualó la serie para España al sorprender a Juan Martín del Potro por 4-6, 7-6, 7-6 y 6-3. En ese partido se gritó "España tiene miedo" en varias ocasiones. Feli no lo tuvo y ganó. El sábado, la pareja española de Feliciano López y Fernando Verdasco logró un punto clave en dobles al derrotar a David Nalbandian y Agustín Calleri por 5-7, 7-5, 7-6 y 6-3. Y el domingo se consumó el título español cuando Fernando Verdasco venció en el cuarto punto a José Acasuso —sustituto del lesionado Del Potro— en un dramático partido por 6-3, 6-7, 4-6, 6-3 y 6-1.

Así logró Verdasco el punto definitivo del encuentro, el punto en la serie y la Copa Davis:

23 de noviembre de 2008 Fernando Verdasco consigue el punto final de la Copa Davis, España 🇪🇸 vence a Argentina 🇦🇷 en la "Encerrona de Mar del Plata" pic.twitter.com/ho7OvvxYsr — Senda (Modo Mundial ⭐) (@Sendarrius957) July 16, 2026

España ya sabe lo que es ganar a Argentina en finales deportivas y esta en concreto fue la más difícil por el contexto y por la baja de Rafa Nadal. Ojalá la selección baile el domingo como hicieron Feliciano y Verdasco allá por 2008 cuando se les gritaba desde la grada que España tenía miedo.