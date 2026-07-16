Inglaterra exige la cabeza de Tuchel... y la federación inglesa piensa en renovarle

La Federación Inglesa (FA) ha decidido cerrar filas en torno a la figura del seleccionador nacional, el alemán Thomas Tuchel. La decisión institucional llega apenas unas horas después de la dolorosa eliminación del combinado británico frente a Argentina en las semifinales de la Copa del Mundo celebrada conjuntamente en Estados Unidos, México y Canadá. El revés sufrido en la antesala de la gran final generó un intenso debate en el país europeo, donde el técnico ha sido el centro de las iras de la prensa deportiva y de la afición debido a su planteamiento táctico una vez que su equipo se adelantó en el marcador.

El encuentro, disputado en Atlanta, parecía encarrilarse para los ingleses con un temprano 0-1. Sin embargo, en lugar de buscar ampliar la ventaja, el preparador germano optó por un esquema marcadamente defensivo para proteger el resultado. Esta estrategia conservadora terminó pasando factura, permitiendo a la escuadra sudamericana dar la vuelta al marcador y apear a los europeos del torneo mundialista. A pesar del amargo desenlace, el entrenador de 52 años recordó su compromiso a largo plazo con el equipo.

"Tengo contrato hasta la Eurocopa que se celebrará en casa y estoy deseando que llegue, aunque ahora mismo me resulte difícil mirar tan lejos", admitió Tuchel ante los medios de comunicación, plenamente consciente del escrutinio público al que está sometido.

La ratificación de Tuchel no es una sorpresa si se observa la hoja de ruta de la FA. El técnico asumió el cargo en noviembre de 2024 como el elegido para tomar el relevo de Gareth Southgate, quien dejó el listón alto tras varios torneos rozando la gloria. La confianza en el proyecto del alemán es tal que, en febrero, su vinculación fue extendida hasta la Eurocopa de 2028, un torneo de máxima importancia para la federación puesto que el Reino Unido y la República de Irlanda actuarán como países anfitriones. Cambiar de timonel en este momento habría supuesto un duro golpe a la planificación deportiva trazada desde los despachos londinenses.

"As soon as you lose, you get criticised" 💬 Thomas Tuchel says he doesn't believe he got his substitutions wrong but will take any responsibility for the decisions. pic.twitter.com/iOqZGnLpjU — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 15, 2026

En este contexto de turbulencias, el director ejecutivo o CEO de la FA, Mark Bullingham, salió al paso para poner fin a cualquier especulación sobre un posible cese. El dirigente federativo quiso poner en valor el enorme esfuerzo realizado por toda la expedición durante su periplo norteamericano. "Es desgarrador estar tan cerca. Las jugadoras y Thomas lo han dado todo hoy, y la plantilla, los entrenadores y el cuerpo técnico no podrían haber trabajado más duro durante el torneo", manifestó Bullingham, cerrando así la puerta a decisiones precipitadas motivadas por el calor de la derrota.

Finalmente, el máximo responsable de la federación aprovechó su intervención para enviar un mensaje de agradecimiento a los seguidores que se desplazaron a tierras americanas y a los que siguieron la competición desde sus hogares. "Me gustaría darles las gracias a todos ellos, y también expresar mi más sincero agradecimiento a nuestra maravillosa afición, tanto aquí en los Estados Unidos como en casa. Hemos sentido vuestro apoyo en cada paso del camino y todos estamos muy decepcionados por no haber podido llegar más lejos", concluyó Bullingham, tratando de unificar al país de cara a los próximos retos continentales.