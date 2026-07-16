La euforia por la selección en Cataluña
Muchos municipios instalan pantallas gigantes para que los aficionados puedan reunirse y animar a España durante los partidos del Mundial 2026.
En Badalona
La Plaza del President Tarradellas de Badalona es el punto de encuentro en esta ciudad para animar a la selección. Este domingo 19 de julio la convocatoria se realizará en el mismo lugar para vivir la final.
En Castelldefels
El escenario escogido para animar a la selección española en Castelldefels es la plaza Teresa Claramunt, donde en la previa del partido se puede disfrutar también con música y DJ.
En Mataró
Imagen aérea de personas reunidas para ver el duelo entre España y Francia alrededor de la pantalla en Mataró, situada en el Parc Central.
En Santa Coloma de Gramanet
El municipio de Santa Coloma de Gramanet reúne a miles de personas en la pantalla gigante que se encuentra instalada en la plaza de la Vila.
Otros municipios
Además de estos lugares, localidades como Sant Adrià de Besòs, Sabadell, Sant Feliu, El Prat de Llobregat, Gavà, Tarragona y Terrassa, entre otras, han montado pantallas gigantes para animar a España.
En Vila de Cans
Vila de Cans es otro de los municipios donde las personas pueden acudir al Torrent Ballester para ver los encuentros de la selección.
Para la final
En el caso de Barcelona, no se habilitó ningún escenario para hacer seguimiento conjunto de la semifinal ante Francia, pero esto cambiará para la final. El Ayuntamiento de la ciudad condal instalará en la calle Martí i Franquès, a la altura de Baldiri i Reixac, en el distrito de Les Corts, la pantalla gigante.