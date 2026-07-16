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Para la final

En el caso de Barcelona, no se habilitó ningún escenario para hacer seguimiento conjunto de la semifinal ante Francia, pero esto cambiará para la final. El Ayuntamiento de la ciudad condal instalará en la calle Martí i Franquès, a la altura de Baldiri i Reixac, en el distrito de Les Corts, la pantalla gigante.