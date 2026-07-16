La posible sanción a la que se enfrenta Argentina

Dejando el balón a un lado. Argentina se convirtió en la selección finalista y frente a la que se medirá España en la final del Mundial 2026. Lo hizo después de derrotar a Inglaterra, remontada mediante, en tan solo siete minutos. Sin embargo, más allá de lo que pudo ocurrir en el partido, los jugadores argentinos protagonizaron un momento tras el pitido final que les abre las puertas a una posible sanción de la FIFA.

La plantilla sacó al césped una pancarta con la frase "Las Malvinas son argentinas". El futbolista del Betis Giovani Lo Celso posó con ella y la dejó sobre el terreno para que sus compañeros también hicieran uso de ella durante la celebración reivindicando como suyo el archipiélago del Atlántico Sur.

Según las normas de juego de la IFAB: "El equipamiento no deberá contener eslóganes, mensajes o imágenes de carácter político, religioso o personal. Los jugadores no deberán mostrar ropa interior con eslóganes, mensajes o imágenes de carácter político, religioso, personal o publicitario que no sea el logotipo del fabricante".

🇦🇷 | Argentina players after the game with banner stating: "Las Malvinas Son Argentinas" 👀😅#FIFAWorldCup pic.twitter.com/yCMGvuXmlK — ULTRA ATTACKIVE (@UltraAttackive) July 15, 2026

Además, explican que "en caso de infracción, el jugador o el equipo serán sancionados por el organizador de la competición, la federación nacional de fútbol o la FIFA". Una consecuencia que ya tuvo la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) en 2014 cuando algunos de los futbolistas se pararon detrás de un cartel con unas palabras similares.

En ese caso la multa fue de 30.000 francos suizos —alrededor de 24.700 euros entonces—. Respecto a la pancarta reivindicativa, las posibles sanciones van desde una advertencia hasta multas económicas para la AFA o para los futbolistas involucrados.

Más mensajes

Tras el momento en el Mercedes Benz-Stadium de Atlanta, la vicepresidenta de Argentina, Villarruel, publicó: "¡Las Malvinas son Argentinas! Prohibieron llevarlas a la cancha y se olvidaron que las llevamos en la sangre y el corazón" junto a otros mensajes hilados con el conflicto. Por otro lado, el futbolista Leandro Paredes fue preguntado por los medios sobre esta pancarta y afirmó: "Y serán siempre argentinas".

Desde la grada también se entonó un cántico que fue seguido por la plantilla de Argentina y decía: "Un minuto de silencio… sh sh sh… para Inglaterra que está muerto".

El conflicto armado sobre la soberanía de las Islas Malvinas entre Argentina e Inglaterra se inició el 2 de abril de 1982 y se extendió durante 74 días, hasta el 14 de junio, con la victoria de los ingleses tras la capitulación argentina en Stanley. Esta herida se mantiene desde aquel día en la memoria de los argentinos y aprovechan los duelos deportivos para traer al presente el conflicto.