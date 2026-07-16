Lamine Yamal y Pedro Porro entrenan al margen en España

La selección española ha comenzado a preparar la gran cita del próximo domingo 19 de julio. El combinado nacional completó este jueves su primera sesión de entrenamiento con la mirada puesta de forma exclusiva en la final del Mundial, donde se medirá al siempre exigente combinado de Argentina. La sesión de trabajo se desarrolló en las modernas instalaciones deportivas del New York Red Bull, ubicadas concretamente en la localidad de Whippany, perteneciente al condado de Morris, en el estado de Nueva Jersey, el cuartel general elegido para ultimar los detalles tácticos y físicos de cara al choque.

Sin embargo, la jornada estuvo marcada por las ausencias en la dinámica de grupo de dos piezas clave en el esquema del seleccionador nacional. Tanto Lamine Yamal como Pedro Porro entrenaron al margen de sus compañeros. Cabe recordar que el intenso duelo de semifinales frente a Francia, que se saldó con una brillante victoria española por 0-2, dejó algunas secuelas físicas en la plantilla. El joven atacante abandonó el terreno de juego mostrando una ligera cojera, mientras que el lateral derecho terminó el encuentro con molestias compatibles con una sobrecarga muscular.

Durante los quince minutos en los que la sesión estuvo abierta a los medios de comunicación, se pudo observar la hoja de ruta diseñada por el cuerpo técnico y médico para ambos futbolistas. Los dos jugadores saltaron al césped junto al resto de la expedición y participaron en un calentamiento muy suave. No obstante, en el momento de iniciar los habituales rondos y los ejercicios con balón, ambos se retiraron a un lateral para realizar estiramientos sobre esterillas. Luis de la Fuente, visiblemente concentrado, estuvo muy pendiente de su evolución en todo momento, intercambiando impresiones con los preparadores.

A pesar de esta imagen, desde la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se han apresurado a mandar un mensaje tranquilizador. Las fuentes federativas transmiten absoluta calma respecto a la disponibilidad de ambos jugadores para el partido por el título. Los servicios médicos consideran que estas molestias entran dentro de la normalidad tras el enorme desgaste acumulado a lo largo del torneo, y el plan establecido contempla que tanto el extremo como el defensa se reincorporen al trabajo con el resto del grupo en la sesión prevista para este mismo viernes.

La cautela es, por tanto, la nota dominante en el seno de la delegación española. En una competición de la exigencia de un torneo internacional de este calibre, la gestión de los esfuerzos y la recuperación en las horas posteriores a los partidos resultan fundamentales para llegar en plenitud de condiciones a la cita definitiva. El enfrentamiento requerirá la mejor versión de cada uno de los internacionales, por lo que el estado físico de la plantilla es ahora mismo la prioridad absoluta para el cuerpo técnico antes de que el balón eche a rodar en el césped de Nueva Jersey.