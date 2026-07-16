Messi, ante el partido de su vida contra España para igualar un récord de 24 años

Lionel Messi volverá a ser protagonista de una final de la Copa del Mundo. Tras la clasificación de Argentina para el partido decisivo del Mundial 2026, el capitán de la Albiceleste tendrá la oportunidad de alcanzar un registro que durante más de dos décadas ha parecido inalcanzable. Si salta al terreno de juego frente a España en el MetLife Stadium, el rosarino igualará a Cafú como el único futbolista que ha disputado tres finales mundialistas sobre el césped.

La presencia de Argentina en una segunda final consecutiva no solo le permite defender el título conquistado en Qatar 2022, sino que también coloca a Messi ante una nueva página en la historia del fútbol. Después de más de veinte años compitiendo al máximo nivel, el delantero argentino volverá a liderar a su selección en el partido más importante del torneo, ampliando un legado que ya lo sitúa entre los grandes nombres de todos los tiempos.

Cafú, el dueño de un récord único

Hasta ahora, el brasileño Cafú era el único futbolista que había participado en tres finales de un Mundial sobre el terreno de juego. Su historia comenzó en Estados Unidos 1994, cuando apenas tenía 24 años. Aunque comenzó la final contra Italia en el banquillo, la lesión de Jorginho durante la primera mitad le dio la oportunidad de entrar al campo y disputar el resto del encuentro. Brasil terminó proclamándose campeona del mundo tras imponerse en la tanda de penaltis.

Cuatro años después, en Francia 1998, Cafú ya era un fijo en la selección brasileña. Tanto que disputó como titular la final frente a la anfitriona Francia, aunque aquella noche terminó con la contundente victoria del conjunto liderado por Zinedine Zidane y el subcampeonato para Brasil.

Su tercera presencia llegó en Corea y Japón 2002. Esta vez lo hizo como capitán del equipo, levantando posteriormente el trofeo tras el triunfo por 2-0 sobre Alemania. Aquella victoria convirtió a Cafú en pentacampeón del mundo y, además, en el único jugador que había disputado tres finales mundialistas sobre el césped, una marca que ha permanecido intacta durante 24 años.

El largo camino de Messi

La carrera mundialista de Lionel Messi comenzó siendo prácticamente un adolescente. Debutó en una Copa del Mundo con solo 18 años y, dos décadas después, continúa siendo el referente de la selección argentina.

Su primera final llegó en Brasil 2014. Después de un brillante recorrido de la Albiceleste, el conjunto dirigido entonces por Alejandro Sabella cayó por 1-0 ante Alemania con el gol de Mario Götze en la prórroga. Aquella derrota dejó una de las imágenes más dolorosas de la carrera internacional del argentino.

La revancha llegó ocho años más tarde, en Catar 2022. En una de las finales más emocionantes que se recuerdan, Argentina derrotó a Francia en la tanda de penaltis después de un espectacular empate a tres goles. Messi levantó por fin el único gran título que faltaba en su carrera y culminó uno de los mayores logros del fútbol moderno.

Ahora, en el Mundial de 2026, volverá a disputar una final tras la victoria de Argentina por 2-1 sobre Inglaterra en semifinales. Los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez dieron la vuelta al tanto inicial de Anthony Gordon y permitieron a la vigente campeona alcanzar nuevamente el partido decisivo.

Messi volvió a tener un papel determinante en la clasificación. De una acción iniciada por el capitán nació el centro que terminó convirtiéndose en el gol de Lautaro Martínez, el tanto que selló el pase a una nueva final mundialista para la Albiceleste.

Muy pocos estuvieron tan cerca

La historia de los Mundiales cuenta con otras leyendas que también formaron parte de tres selecciones finalistas, aunque ninguna logró disputar las tres finales sobre el césped.

Pelé conquistó los títulos de 1958, 1962 y 1970, pero una lesión le impidió disputar la final de Chile 1962. Ronaldo Nazário formó parte de las selecciones campeonas de 1994 y 2002 y jugó la final de Francia 1998, aunque en el primero de esos títulos no tuvo participación en el partido decisivo.

También aparecen los alemanes Pierre Littbarski y Lothar Matthäus, presentes en las finales de 1982, 1986 y 1990, aunque en alguna de ellas permanecieron en el banquillo. Ese detalle convierte el registro de Cafú en un dato excepcional y es precisamente el que Messi está a punto de igualar.

Un nuevo capítulo frente a España

La final del domingo tendrá un doble significado para el capitán argentino. En el plano colectivo, buscará conquistar el segundo Mundial consecutivo para Argentina y revalidar el título conseguido en Catar. En el individual, alcanzará una marca reservada hasta ahora para un solo futbolista.

Si, como todo apunta, Lionel Messi forma parte del once inicial o simplemente disputa algunos minutos frente a España, igualará a Cafú como los únicos jugadores de la historia que han participado en tres finales de la Copa del Mundo sobre el terreno de juego.

Curiosamente, ambos llegarán a ese momento con un balance muy parecido. Cafú disputó tres finales y terminó con dos títulos y una derrota. Messi afronta esta tercera cita después de haber perdido la final de 2014 y conquistado la de 2022, por lo que una victoria ante España le permitiría igualar también ese balance.

Pase lo que pase en el MetLife Stadium, el delantero argentino volverá a ampliar una trayectoria irrepetible. La final de 2026 puede darle un nuevo Mundial a Argentina, pero también puede convertir a Lionel Messi en el único futbolista, junto a Cafú, capaz de alcanzar un récord que durante más de dos décadas parecía imposible de igualar.