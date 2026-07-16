Tensión en el Mundial: el manotazo de Bellingham a Barco tras el triunfo de Argentina

La clasificación de Argentina para la final del Mundial 2026 dejó una imagen que rápidamente se hizo viral. Apenas sonó el pitido final del estadounidense Ismail Elfath, Jude Bellingham protagonizó un tenso episodio al golpear por detrás a Valentín Barco, alias el Colo, en medio de la celebración de los jugadores argentinos, en un encuentro que ya había estado marcado por la tensión desde el primer tiempo.

La Albiceleste remontó un 1-0 adverso para imponerse por 2-1 a Inglaterra en las semifinales gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, que dieron la vuelta al tanto inicial de Anthony Gordon. Sin embargo, el desenlace del partido estuvo acompañado por un conato de tangana protagonizado por varios futbolistas de ambas selecciones.

Las imágenes difundidas por una retransmisión internacional y compartidas posteriormente en redes sociales muestran a Jude Bellingham acercándose por detrás a Barco cuando varios jugadores argentinos celebraban el pase a la final. El centrocampista inglés golpeó con la mano abierta la nuca del exjugador de Boca Juniors y Sevilla, provocando la inmediata reacción del argentino.

O Bellingham dando um tapão no jogador da racistina kkkkkkkkkkkkkkk perdeu no jogo mas ganhou no tapa #INGxARG pic.twitter.com/aRmArsfjac — ☙ (@layzhis) July 15, 2026

La situación no pasó a mayores gracias a la rápida intervención de Nico Paz, que separó a ambos futbolistas antes de que la discusión fuera a más. Poco después también apareció Nicolás Otamendi para recriminar la acción al jugador del Real Madrid y alejar a sus compañeros, mientras varios futbolistas ingleses acudían igualmente a la zona para calmar los ánimos.

Según la versión que circula en varios medios ingleses, la reacción de Bellingham estaría relacionada con un gesto que Barco habría realizado durante la celebración de uno de los goles de Argentina, aunque esa circunstancia no ha sido confirmada oficialmente.

Un partido cargado de tensión

El incidente final fue el desenlace de un encuentro que estuvo marcado por la intensidad y los continuos roces entre ambos equipos. Durante buena parte del partido se sucedieron las protestas, las interrupciones y las discusiones tanto entre los jugadores como con el colegiado.

Uno de los momentos más tensos llegó cuando Lionel Messi y el propio Bellingham protagonizaron un intercambio verbal después de una acción en la que ambos reclamaban decisiones arbitrales. Enzo Fernández cortó posteriormente una jugada con una falta sobre un futbolista inglés, lo que terminó generando un enfrentamiento colectivo entre los dos equipos.

Bellingham también protestó un supuesto codazo de Leandro Paredes en una acción previa, mientras que tanto él como Messi acudieron al árbitro para expresar sus quejas antes del descanso.

Las estadísticas reflejan igualmente la dureza del encuentro. Inglaterra cometió 15 faltas, mientras que Argentina realizó 11. En la selección campeona del mundo fue amonestado Rodrigo De Paul, Cristian Romero y Lisandro Martínez, mientras que el conjunto inglés solo vio una tarjeta amarilla.

Inglaterra se quedó sin respuesta

En lo deportivo, Inglaterra llegó a acariciar la clasificación para la final. Anthony Gordon adelantó a los británicos en el minuto 54 tras aprovechar un desajuste defensivo de Nahuel Molina y un centro de Morgan Rogers.

Con ventaja en el marcador, los ingleses optaron por proteger el resultado, cediendo la iniciativa a Argentina. La Albiceleste comenzó entonces a generar numerosas ocasiones de peligro. Julián Álvarez obligó a intervenir en dos ocasiones a Jordan Pickford, Alexis Mac Allister estrelló un cabezazo en el poste y Giuliano Simeone desperdició un mano a mano antes de que llegara el empate.

En el minuto 85, Enzo Fernández recibió un pase de Messi y firmó el 1-1 con un potente disparo cruzado. Ya en el tiempo añadido, tras un remate de Mac Allister al poste, Messi puso un centro al segundo palo que Lautaro Martínez convirtió en el definitivo 2-1 para culminar la remontada.

Con la victoria, Argentina alcanzó la séptima final de su historia y defenderá el título conquistado en Catar 2022 frente a España. Más allá de la clasificación, la imagen del manotazo de Bellingham a Barco se convirtió en una de las escenas más comentadas de la jornada y puso el broche a una semifinal marcada por la tensión, la remontada y las emociones hasta el último instante.