Hispanofobia en San Sebastián: agreden a un hombre por llevar la camiseta de España

La Ertzaintza ha abierto diligencias como investigados a cinco menores de edad por increpar a un hombre que vestía una camiseta de la selección española de fútbol en el Paseo de la Concha de San Sebastián. Además, uno de los jóvenes está siendo investigado también por un presunto delito de lesiones tras golpear a la víctima en la cara.

Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco a Europa Press, los hechos ocurrieron sobre las 5:30 horas de la madrugada de este viernes en el Paseo de la Concha, cuando los cinco menores comenzaron a dirigirse de forma intimidatoria al hombre por la camiseta que llevaba puesta.

🇪🇸 Vascos con un aspecto físico muy peculiar acuden a increpar a los bares que emiten el partido de España en Ondarroa (Vizcaya). Mientras tanto, los vascos normales celebran el golazo de Oyarzabal. pic.twitter.com/NMSDZKh8C8 — Pablo González Gasca (@PabloGzlGasca) July 15, 2026

Durante el incidente, uno de los menores llegó a propinar un golpe en la cara a la víctima, sin que hayan trascendido más detalles sobre el alcance de las lesiones sufridas.

Como consecuencia de estos hechos, la Ertzaintza ha incoado diligencias contra los cinco menores por increpar al hombre, mientras que el joven que presuntamente le agredió también está siendo investigado por la agresión.

Los cinco menores deberán comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos dentro del procedimiento abierto para esclarecer lo ocurrido.