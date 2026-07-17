Lamine Yamal es español. Y ojalá campeón del mundo

Ya tuvimos esta misma polémica hace dos años, pero lo de la selección española de fútbol jugando finales de competiciones internacionales empieza a ser recurrente, así que la discusión bizantina también lo es. Voy a empezar por el final: Lamine Yamal es español porque tiene nacionalidad española, que es legal y literalmente la única condición necesaria para ser español. Sí, su madre es ecuatoguineana y sí, su padre es marroquí, además de un pieza de cuidado. Y no, nacer en Esplugas de Llobregat no convierte a nadie necesariamente en español. Pero el caso es que el jugador nació en España, con nacionalidad española, y lleva representando a nuestro país toda su corta pero exitosa carrera deportiva.

Sería otra cosa si, por ejemplo, hubiera nacido en otro país, de padres de ese país, y hubiera representado a ese país en las categorías inferiores hasta la sub-21, y hace sólo cinco años el Consejo de Ministros le hubiera otorgado la nacionalidad española. Que es exactamente el caso concreto de Aymeric Laporte, nacido en Francia de padres franceses y que llegó a ser subcampeón de Europa sub-19 con los galos antes de empezar a jugar con España. De hecho, Laporte fue convocado en varias ocasiones por Les Bleus, pero nunca llegó a debutar con ellos, y sólo por esa razón ha acabado ganando una Eurocopa y jugará en la final de un Mundial con España. Por la razón que sea, con el defensa del Athletic no hay absolutamente nadie que plantee dudas, como en su día no la hubo con Diego Costa o Marcos Senna, dos brasileños de Brasil que también se enfundaron la elástica roja de la selección.

Empeñarse en definir el concepto de "español" fuera de la ficción administrativa es un entretenimiento loable, pero bastante estéril. No es casualidad que una de las cumbres historiográficas de nuestro país sea España, un enigma histórico, de Sánchez-Albornoz. "Español es el que no puede ser otra cosa"; justo se acaban de cumplir ciento cincuenta años de la Constitución de 1876 en la que Cánovas del Castillo propuso incluir esa frase. En aquel texto que estuvo en vigor casi medio siglo, español se definía de varias maneras. Primero: las personas nacidas en territorio español. Segundo: los hijos de padre o madre españoles, aunque hayan nacido fuera de España. Tercero: los extranjeros que hayan obtenido carta de naturaleza. Lamine Yamal habría pertenecido a la primera categoría, y Aymeric Laporte a la tercera, pero hay quien considera que la única válida es la segunda.

"Francia tiene una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses". Los artículos de Rajoy al final de cada partido de España son un regocijo, un divertimento más alrededor del campeonato, como el Pulpo Paul o los noruegos remando en cualquier parte, y tienen la trascendencia que tienen, es decir, ninguna. Pero Rajoy no deja de ser el único presidente español de las últimas dos décadas que no está imputado o tiene imputada a su mujer, así que sus palabras tienen cierto alcance. "Ser francés no puede ser sólo una tarjeta de plástico", dicen los defensores del troleo del gallego. El problema es el de siempre: a la realidad le dan igual nuestros sentimientos. Y la realidad es que sí, es francés quien tiene nacionalidad francesa. Aymeric Laporte entre ellos. Y ahí le tienen, formando junto a Pau Cubarsí la mejor pareja de centrales de la historia reciente del fútbol internacional.

Ahora bien, si lo que queremos es que las leyes se endurezcan o hagan más difícil la obtención de un pasaporte español, bien, estamos a tiempo. Pero tengamos en cuenta una cosa: no existen las democracias etnonacionalistas. Es obvio que la decisión del sanchismo de regalar varios millones de pasaportes a argentinos y cubanos que no han puesto un pie en el país es un chiste, y que ningún país del mundo se comporta así, pero España no es una petromonarquía del Golfo, y tampoco veo ninguna razón para serlo.

España es lo que es, sea lo que sea eso. Este domingo habrá pantallas gigantes en todas las grandes ciudades de Cataluña y en las tres capitales vascas, con gran disgusto por parte de nacionalistas e independentistas, a los que la visión de tanta rojigualda les da urticaria. No sentirse español es una forma legítima de serlo, porque, insisto, a la realidad no le importan nuestros sentimientos, y da igual cuántas veces diga un concejal de Esquerra Republicana en Olot que él no es español. Lo cierto es que lo es, y seguramente morirá siéndolo, y los hijos de sus hijos también lo serán toda su vida. Habrá a quien le guste más la españolidad explosiva del también georgiano Ilia Topuria que el homenaje callado en las botas de Lamine Yamal a los lugares de origen de sus padres —a mí, sin ir más lejos, para que voy a mentir—, pero a la hora de la verdad, españoles somos todos. Incluso los que podrían haber sido otra cosa. Y si este domingo ganamos, habremos ganado todos. Incluso los que no quieren.