Gil Marín sentencia el tema Julián y a Laporta: "Es frívolo y monta su circo particular"

El consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, explicó que no han aceptado 100 millones de euros por el traspaso de Julián Álvarez, ni aceptarán "150 ni 200". A este respecto ha remarcado que la respuesta del club ante las ofertas del F.C. Barcelona "sí que es infinita", en respuesta a las declaraciones de Joan Laporta en las que aseguraba que la oferta por el jugador argentino tiene fecha de caducidad.

El consejero del Atlético insistió en que "mi opinión es clara y la voluntad del club es clara. Es lo que hemos manifestado al jugador, al agente, al presidente del Barça (Joan Laporta)". Para Gil Marín Julián es el delantero que el Atlético de Madrid necesita: "Yo no tengo ninguna duda de que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él".

Asimismo, Gil recordó las declaraciones que Joan Laporta realizó esta semana sobre la oferta por Julián: "Decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita. Nuestra respuesta sí que es infinita: no queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200".

Pero la cosa ha ido más allá con un vídeo más largo:

🗣️ Más declaraciones de Gil Marín sobre Julián Alvarez: ❌ "Laporta sabe que Julián no jugará en el FC Barcelona" 💪🏼 "Todo depende del comportamiento y rendimiento del jugador" 👀 "Julián ha estado mal asesorado" pic.twitter.com/oNab8Q5oi0 — Pascual Ruiz Arnal (@pascualruizar) July 17, 2026

"Conozco lo suficiente al entorno del club rival para saber que actúan de cara a los medios de comunicación y a los aficionados como parte de su circo particular, por lo que no me ofende. Mantengo una buena relación personal con su presidente y le pedí explícitamente que desistiera, aclarándole que Julián no está en venta. Pese a ello, insisten en mantener esta postura porque alimenta el juego mediático y social. Ha seguido porque es frívolo. Saben perfectamente que Julián Álvarez no jugará en el Barcelona la próxima temporada. Lo censurable es que mantengan este discurso ante sus aficionados y, lo que es peor, ante el propio futbolista", comentó Gil Marín.

Además, Gil no habla de ventas a ningún otro club. Ni Arsenal ni PSG. "Por eso, yo creo que el sueño de cualquier aficionado del Atlético de Madrid, y el mío personal, es ver a Julián haciendo goles para el Atlético de Madrid, consiguiendo títulos para el Atlético de Madrid, y yo creo que se va a dar", sentenció.

Desde el Metropolitano se ha manifestado en diversas ocasiones su intención de no traspasar al internacional argentino, quien tiene contrato con el club hasta el 30 de junio de 2030 y con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. El Atlético ya ha rechazado ofertas de traspaso del Real Madrid y del Barcelona durante este verano.

Sin embargo, Julián Álvarez expresó, tras el partido mundialista que enfrentó a Argentina y Austria disputado el pasado 22 de junio, su deseo de abandonar el club rojiblanco para unirse al equipo catalán. "Lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño", declaró el jugador. A este respecto, Laporta insiste en negociar el fichaje de Julián: "Está claro que el jugador quiere cambiar de aires y nosotros estamos en disposición de acogerlo".

La denuncia ante la FIFA y las presiones de jugador y agente

Las declaraciones pospartido sobre su salida habrían estado alentadas por el agente de Julián Álvarez, Fernando Hidalgo, con la intención de presionar al Atlético de Madrid y forzar la venta del jugador. Sin embargo, el club madrileño está decidido a no ceder ante las presiones del jugador y del agente.

Tras esto, el Atlético de Madrid presentó ante la FIFA una denuncia contra el F.C. Barcelona por, supuestamente, haber incumplido la normativa que prohíbe negociar con un futbolista que tiene un contrato en vigor con otro equipo sin la previa autorización del club propietario de los derechos del futbolista. "El Barcelona nos falta al respeto, creen que pueden ningunearnos", anunció Gil Marín.

La postura del Atlético va más allá de Julián

La postura del Atlético no es simplemente por la figura de Julián como lleva contando meses Libertad Digital. Si un club cede ante un jugador que dice que quiere irse faltando el respeto a todo el mundo, el club cree que se lo pueden volver a hacer en el futuro. Vendrá otro Julián y podría pasar lo mismo. Eso es lo que quieren evitar en el Metropolitano.