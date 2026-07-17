El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha vuelto a dejar patente su alergia a todo lo que tenga que ver con la nación española con unas declaraciones ridículas. Durante su participación en un acto público, al ser preguntado sobre sus preferencias de cara a la final futbolística que disputarán este domingo las selecciones de España y Argentina, el dirigente independentista ha evitado mostrar su apoyo al equipo nacional. En su lugar, ha optado por recurrir a la ironía y al forofismo, asegurando que ganará el conjunto azulgrana.

La intervención ha tenido lugar durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum. Allí, el político condenado e indultado por el golpe de Estado de 2017 ha eludido cualquier muestra de simpatía hacia España. Junqueras ha preferido refugiarse en el sectarismo deportivo, sentenciando que "seguro que el Barça ganará el domingo" y rematando su ocurrencia con un ataque directo al eterno rival culé: "Quien no ganará el domingo es el Real Madrid". De este modo, el separatismo vuelve a utilizar el deporte como herramienta de división política.

Para justificar su vaticinio, el líder republicano ha recordado que es "mucho de Messi, Yamal y Cubarsí". Al mencionar al astro argentino y a los dos jóvenes canteranos que actualmente militan en las filas del club barcelonés e integran el combinado español, Junqueras intenta patrimonializar sus éxitos. Además, ha deslizado un comentario confuso en tono de burla hacia el equipo blanco, al afirmar que el club madrileño habría fichado a Marc Cucurella "porque, si no, no tenía a nadie en el Mundial".

Antes de abordar el ámbito futbolístico, el político catalán aprovechó para hablar del Tour de Francia, dando por hecha la victoria del esloveno Tadej Pogacar, de quien se ha declarado un firme seguidor. En su afán por distanciarse de cualquier vínculo sentimental con España, también ha revelado cuál es su verdadera selección favorita. Junqueras ha lamentado que lleva tres ediciones mundialistas sin poder defender a "La Azzurra", ya que se considera un profundo admirador de la cultura italiana debido a que fue su lengua educativa.

Esta actitud del máximo responsable de Esquerra Republicana de Cataluña no resulta ninguna sorpresa en el panorama político actual. El independentismo lleva décadas intentando silenciar u ocultar los triunfos de los deportistas españoles, temerosos de que las victorias nacionales generen un sentimiento de unidad y patriotismo en la sociedad catalana. Pese a los constantes desaires de sus dirigentes políticos, millones de ciudadanos en toda España seguirán vibrando y animando sin complejos a sus representantes en las competiciones internacionales.