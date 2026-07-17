El polémico Vincic pitará la final: España invicta y el peor recuerdo para Argentina

La FIFA ya ha elegido al encargado de impartir justicia en la gran final del Mundial 2026. El esloveno Slavko Vinčić, de 46 años, será el árbitro del duelo entre España y Argentina, que se disputará este domingo en el estadio MetLife de Nueva York. Estará acompañado por sus compatriotas Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič como árbitros asistentes, mientras que el jordano Adham Makhadmeh ejercerá como cuarto árbitro.

Considerado uno de los colegiados mejor valorados por la UEFA, el esloveno afrontará una de las citas más importantes de su carrera después de haber dirigido finales de la Liga de Campeones y de la Europa League, además de acumular experiencia en dos Copas del Mundo.

De hecho, será el cuarto encuentro que arbitre en esta edición del Mundial, después de haber dirigido los partidos Brasil-Marruecos (1-1), Jordania-Argelia durante la fase de grupos y el México-Ecuador (2-0) de los dieciseisavos de final. Fue precisamente en este encuentro de dieciseisavos del Mundial cuando Vincic fue noticia por expulsar al ecuatoriano Hincapié por la 'ley Vinicius', la de taparse la boca para dirigirse a un rival.

Introducing your referee for the @FIFAWorldCup 2026 Final....🥁 Congratulations, Slavko Vinčić! 👏 pic.twitter.com/OMLJ3oA31p — FIFA (@FIFAcom) July 17, 2026

Pros y contras del árbitro esloveno

La designación de Vinčić deja un dato favorable para la selección española: España nunca ha perdido con el colegiado esloveno al frente de un partido oficial o amistoso. Recordemos que este árbitro ha dirigido a la selección en cinco ocasiones.

La primera fue el empate 2-2 frente a Colombia en un amistoso disputado en 2017. Posteriormente arbitró el 0-0 ante Suecia en el estreno de la Eurocopa 2020 y la victoria por 2-1 frente a Italia en las semifinales de la Liga de Naciones de 2023.

Su relación con España se reforzó durante la Eurocopa 2024, donde fue el encargado de dirigir dos encuentros decisivos: el triunfo por 1-0 frente a Italia en la fase de grupos y la victoria por 2-1 ante Francia en las semifinales, uno de los partidos más destacados del torneo.

Además, Vinčić ya sabe lo que es arbitrar una gran final con presencia española. Fue el encargado de dirigir la final de la Liga de Campeones de 2024, en la que el Real Madrid derrotó por 2-0 al Borussia Dortmund en Wembley.

El precedente con Argentina

La historia de Vinčić con Argentina es muy diferente. El esloveno solo ha arbitrado un encuentro de la Albiceleste en una Copa del Mundo y el recuerdo no es especialmente positivo para los sudamericanos.

Fue el encargado de dirigir la sorprendente derrota por 1-2 frente a Arabia Saudí en el estreno de Argentina en el Mundial de Qatar 2022, un partido que supuso la última derrota mundialista del conjunto argentino. Aquel tropiezo quedó posteriormente minimizado por la conquista del título, pero continúa siendo el único precedente entre Vinčić y la selección albiceleste. En Qatar también arbitró el encuentro entre Gales e Irán durante la fase de grupos.

La expulsión de Hincapié y la llamada 'ley Vinicius'

En este Mundial, Vinčić volvió a ocupar titulares durante el encuentro entre México y Ecuador. El motivo fue que el colegiado expulsó al defensa ecuatoriano Piero Hincapié por dirigirse a un rival mientras se tapaba la boca, una acción sancionada en aplicación de la conocida popularmente como 'ley Vinicius-Prestianni'.

El origen de esta interpretación se remonta al pasado Mundial de Clubes. Durante un partido entre Benfica y Chelsea, el argentino Gianluca Prestianni fue expulsado por doble amonestación tras protagonizar una acción similar. Aquella decisión resultó determinante para el desarrollo del encuentro, ya que el Benfica pasó del empate 1-1 a terminar perdiendo por 4-1.

La actuación de Vinčić con Hincapié volvió a situar esta interpretación arbitral en el centro del debate y convirtió al colegiado esloveno en uno de los protagonistas de la competición antes incluso de la final.

Uno de los árbitros más prestigiosos de Europa

Internacional desde 2010, Vinčić pertenece a la élite arbitral europea desde hace años. Tanto que ha dirigido más de medio centenar de encuentros de la Liga de Campeones y ha sido elegido para algunas de las finales más importantes del continente.

Además de la final de la Champions League de 2024 entre Real Madrid y Borussia Dortmund, también arbitró la final de la Europa League de 2022 entre Eintracht Frankfurt y Rangers. La FIFA vuelve ahora a confiar en él para el partido más importante del calendario internacional.

Más allá de los terrenos de juego, el nombre de Vinčić también fue noticia en 2020 por un episodio completamente ajeno al fútbol. En plena pandemia acudió a una reunión privada en un rancho de Suho Polje, en Bosnia-Herzegovina, donde fue invitado junto a varios socios.

Durante el encuentro, las fuerzas de seguridad bosnias llevaron a cabo una operación contra una red presuntamente vinculada al tráfico de drogas, la prostitución y la evasión de capitales. Todas las personas presentes fueron retenidas e interrogadas, incluido el árbitro esloveno.

Tras comprobarse que Vinčić no tenía ninguna relación con la investigación, fue puesto en libertad ese mismo día y regresó a su domicilio en Maribor. Aunque el incidente no tuvo consecuencias judiciales para él, el episodio adquirió una enorme repercusión mediática por tratarse de uno de los árbitros más importantes del panorama internacional.

Ahora, seis años después de aquel episodio y tras consolidarse como uno de los colegiados de mayor prestigio del fútbol europeo, Vinčić afrontará el mayor reto de su carrera: dirigir la final del Mundial entre España y Argentina, un encuentro en el que la Roja buscará mantener su condición de invicta con el árbitro esloveno, mientras la Albiceleste intentará cambiar un precedente que hasta ahora solo le trae el recuerdo de su inesperada derrota frente a Arabia Saudí en Catar 2022.