El pronóstico de Almeida para la gran final del Mundial entre España y Argentina

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha mostrado su absoluto convencimiento de que el equipo dirigido por el seleccionador nacional logrará alzarse con el Mundial este próximo domingo. En una entrevista concedida a Onda Cero, el regidor de la capital ha vaticinado una victoria por 2-0 frente al combinado albiceleste, subrayando la calidad técnica de los jugadores españoles frente a sus rivales sudamericanos.

Ante la expectación generada por este trascendental encuentro, Martínez-Almeida ha querido hacer un especial llamamiento al civismo y a la convivencia ciudadana. Sabedor de que las calles de la ciudad se llenarán de decenas de miles de seguidores dispuestos a animar a la selección, el alcalde ha pedido responsabilidad para que la fiesta deportiva transcurra sin incidentes y se convierta en un auténtico ejemplo de buen comportamiento en el espacio público.

En su análisis puramente deportivo del choque, el regidor madrileño no ha dudado en reconocer que será un partido de máxima exigencia. "Somos mejores futbolistas que Argentina, pero Argentina lógicamente tiene otro propósito y Argentina tiene un estilo también que es muy complicado poder jugarle", ha explicado. En este sentido, ha destacado la capacidad del conjunto rival para manejar los tiempos del encuentro a su antojo, recordando cómo son capaces de frenar completamente el ritmo o acelerarlo de forma brutal, tal y como demostraron en su anterior compromiso frente a Inglaterra.

Por ello, el máximo responsable del Consistorio considera que la clave de la final residirá en la capacidad de cada escuadra para dominar el juego. Será, según sus propias palabras, un verdadero duelo de estilos. "Quien imponga mejor el suyo posiblemente se va a llevar el gato al agua", ha afirmado, depositando toda su confianza en que los internacionales españoles logren hacerse con el control del balón y marquen el ritmo que más les conviene sobre el terreno de juego.

Finalmente, Martínez-Almeida ha animado a todos los ciudadanos a "vibrar con España" y a llevar al equipo "en volandas" desde la distancia. La gran ilusión institucional y popular es que el pronóstico se cumpla y que, tras el pitido final, las autoridades puedan preparar el gran dispositivo de celebración. El alcalde ya tiene la mirada puesta en el día después, con la esperanza de que la plaza de Cibeles vuelva a ser el epicentro de la alegría y pueda acoger el próximo lunes a los flamantes campeones del mundo en una multitudinaria recepción.