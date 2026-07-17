La amenaza imprevista que podría provocar la suspensión de la final del Mundial

A escasos dos días de la final del Mundial entre España y Argentina, una espesa nube gris de humo cubre el cielo estadounidense como consecuencia de los incendios forestales de Canadá. Una situación que ha provocado que la calidad del aire empeore y ha hecho crecer la preocupación entre las autoridades sanitarias y meteorológicas de Nueva York y Nueva Jersey, estado que acogerá a las plantillas y aficiones para la gran cita.

Las autoridades han emitido alertas por contaminación atmosférica y, al mismo tiempo, han recomendado reducir la actividad física al aire libre así como extremar las precauciones, enviando un aviso especial a aquellas personas con enfermedades respiratorias. Además, han aconsejado el uso de mascarillas N95 o KN95 en las zonas más afectadas mientras persistan estas condiciones.

Para medir esa calidad del aire, se tiene en cuenta el AQI —Air Quality Index—. Este índice mide la concentración de partículas contaminantes en el aire y puede llegar a variar de forma notable simplemente por la dirección del viento. Cuando ese índice supera determinados niveles dentro de la escala —existen hasta seis—, las autoridades sanitarias consideran que el aire deja de ser seguro para realizar ejercicio intenso.

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De complicarse la situación y llegar a unos niveles elevados en la mala calidad del aire, la final podría verse afectada. En este punto aparece una incógnita y es que la FIFA nunca ha explicado públicamente cuál sería el límite exacto para aplazar un partido por contaminación atmosférica. No existe un nivel de AQI universal, pero a partir de 300 se suele recomendar permanecer en interiores y cancelar las actividades al aire libre no esenciales.

En cualquier caso, existe optimismo en una mejora de la situación gracias a las previsiones meteorológicas. Se esperan lluvias intensas el sábado y la entrada de un frente frío en la madrugada del domingo, favoreciendo el desplazamiento del humo. Aún así, las mediciones continúan actualizándose prácticamente en tiempo real ya que la situación puede cambiar con rapidez debido al viento.