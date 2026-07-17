Olise se rebela para ir al Madrid pero el Bayern rechaza venderlo por 200 millones

Michael Olise se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del mercado de fichajes de este verano después de que diferentes informaciones publicadas en Francia y Alemania aseguren que el internacional francés desea incorporarse al Real Madrid. Sin embargo, el Bayern de Múnich se mantiene firme y rechaza cualquier posibilidad de traspaso.

A pesar de la voluntad del club, según informa L'Équipe, el futbolista habría trasladado a varios compañeros de la selección francesa durante el Mundial su intención de abandonar el conjunto bávaro para fichar por el Real Madrid. El diario francés incluso dedicó este viernes su portada al futuro del extremo, de 24 años.

En el Santiago Bernabéu conocen el deseo del jugador y contemplan estudiar la operación una vez concluido el Mundial, aunque son conscientes de la enorme dificultad que entraña el fichaje debido a la negativa del Bayern.

Malgré la volonté de Michael Olise de rejoindre le Real Madrid, le Bayern Munich assure qu'il restera ferme et ne lui accordera pas de bon de sortie. Une simple posture de négociations ? ➡️ https://t.co/RU6bsNgWOC pic.twitter.com/nl9xXF5Ta9 — L'Équipe (@lequipe) July 17, 2026

El presidente del club alemán, Herbert Hainer, ya fue tajante hace semanas al ser preguntado por el interés madridista: "Florentino Pérez puede ahorrarse una oferta por Olise, no queremos vender". Por el momento, la posición del Bayern no ha cambiado. El motivo es, según la prensa francesa y alemana, que la entidad bávara considera al jugador intransferible y asegura que no aceptaría una oferta ni siquiera superior a los 200 millones de euros.

Contrato y situación de Olise con el Bayern

A pesar de la continua negativa del Bayern, Olise, que tiene contrato hasta junio de 2029, considera que ha llegado el momento de dar un salto más en su carrera. Según diversas informaciones, ha solicitado una reunión con la directiva del Bayern para conocer el papel que tendrá en el equipo y trasladar su situación.

Mientras tanto, desde el club alemán trabajan para convencer al internacional francés de que continúe en Múnich. Incluso algunos compañeros de selección, como Dayot Upamecano, habrían intentado persuadirle para que permanezca en el campeón alemán.

En las últimas semanas también ha trascendido que el Paris Saint-Germain llegó a interesarse por el futbolista, aunque habría enfriado esa opción para evitar una nueva pugna con el Bayern, que ya le arrebató el fichaje cuando militaba en el Crystal Palace.

El posible desembarco de Olise en el Real Madrid también podría tener consecuencias en la plantilla blanca. Algunos medios franceses apuntan a que una operación de semejante magnitud podría obligar al club a estudiar la salida de alguno de sus grandes nombres para equilibrar la plantilla y el gasto, aunque por el momento no existe ningún movimiento oficial en ese sentido.

Por ahora, el futuro de Michael Olise sigue dependiendo de la postura del Bayern de Múnich, que mantiene cerrada la puerta a cualquier negociación pese al deseo del futbolista de vestir la camiseta del Real Madrid.