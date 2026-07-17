Previa de la gran final: España tiene mejor equipo y Argentina más garra

Las selecciones de España y Argentina se enfrentan este domingo (21:00 horas) en el MetLife Stadium de Nueva York en la gran final del mundial 2026, en un duelo de máxima tensión entre dos de los mejores equipos nacionales del mundo.

El conjunto de Luis de la Fuente busca en la Gran Manzana la que sería su segunda estrella, tras el título conquistado en Sudáfrica 2010, mientras que para la Albiceleste sería su cuarta Copa del Mundo tras las obtenidas en 1978, 1986 y 2022.

Guillermo Domínguez y Alfredo Somoza, jefe y redactor de deportes de Libertad Digital, respectivamente, se encargan de analizar en poco más de tres minutos y medio las claves de la gran final. Un partido que enfrenta a dos equipos caracterizados por poner todo su talento al servicio del colectivo. Qué duda cabe que tanto España como Argentina gozan de grandes individualidades (ahí están los casos de Lamine Yamal, Rodri, Pedri, Dani Olmo, por bando español, y Messi y Julián Álvarez por lado argentino, por citar algunos ejemplos), pero siempre primando el equipo.

Uno de los aspectos clave será la defensa: mientras España solo ha encajado un gol a lo largo de todo el torneo después de siete partidos (el que le marcó Bélgica en cuartos de final), a la selección albiceleste le han marcado siete, teniendo que sufrir bastante en sus últimos encuentros: Egipto (octavos de final), Suiza (cuartos) e Inglaterra (semifinales).

En cualquier caso, se prevé un duelo bastante equilibrado entre dos de las mayores potencias del fútbol mundial. Y, por supuesto, ojalá el domingo por la noche tenga un final feliz para España...