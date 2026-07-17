En esta nueva edición de El Primer Palo, Juanma Rodríguez abre el programa comentando el papel de la selección española y, especialmente, la evolución de Lamine Yamal en el torneo. Aunque España ha logrado alcanzar la final, el director de esRadio cuestiona si el rendimiento de Yamal ha cumplido con las enormes expectativas que se habían generado a su alrededor, calificando su participación de "gris perla" frente a lo que muchos esperaban que fuera un desempeño estelar.

El debate continúa en la tertulia con la participación de Paul Tenorio y Sergio Fernández, quienes analizan la actualidad de la selección de Argentina y la polémica en torno a las celebraciones y reivindicaciones políticas sobre las Malvinas. Se discute la postura de la FIFA respecto a las sanciones de este tipo de manifestaciones y cómo influye el entorno mediático en el rendimiento de los jugadores en la fase final del torneo.

En la segunda parte del programa, se repasa la lista de nominados al Balón de Oro, destacando nombres como Leo Messi, el propio Lamine Yamal y Erling Haaland. Los colaboradores debaten sobre las posibilidades de que un jugador que no compita en Europa pueda alzarse con el galardón, analizando las declaraciones recientes de la revista France Football al respecto. Sobre Messi, Sergio aseguraba que "Si Messi anuncia que es su último partido, España que ni se presente".

Posteriormente, el programa conectó con Hernán Feller, periodista de la selección argentina, para evaluar el desempeño de la albiceleste y su agónica victoria frente a Inglaterra en las semifinales. Feller destacó el carácter combativo y la fe inquebrantable del conjunto dirigido por Lionel Scaloni, comparando su capacidad de remontar con el espíritu del Real Madrid en la Champions League.

Finalmente, el programa conecta con el periodista deportivo Paul Giblin para analizar en profundidad la eliminación de la selección de Inglaterra a manos de Argentina. Giblin y los tertulianos critican duramente el planteamiento táctico de Thomas Tuchel y el bajo rendimiento del combinado inglés en los minutos decisivos, contrastando la actitud de Inglaterra con la garra competitiva mostrada por el equipo de Lionel Scaloni. Según Giblin, la actitud defensiva del equipo tras adelantarse en el marcador fue "lamentable" y propició la remontada de una Argentina que supo aprovechar los errores del rival.

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