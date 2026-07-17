Tatuajes y cambios de look: las promesas de los jugadores de España si ganan el Mundial

A un solo partido de conquistar el segundo Mundial de su historia, la selección española no solo sueña con levantar el trofeo en la final ante Argentina, sino que en la concentración desde hace ya semanas van saliendo a la luz las diferentes promesas que algunos futbolistas hicieron antes de que comenzara el campeonato y que, si España se proclama campeona este domingo, tendrán que cumplir.

Algunas de ellas nacieron como bromas durante entrevistas o actos promocionales, pero la clasificación para la gran final ha hecho que vuelvan a estar de actualidad. Desde tatuajes hasta cambios de imagen, los jugadores ya saben que cualquier celebración podría ir mucho más allá de la tradicional fiesta con la Copa del Mundo. Y no sería la primera vez que hacen cambios radicales… aunque sea por poco tiempo.

La promesa que más expectación ha generado tiene como protagonista a Marc Cucurella. El lateral aseguró al inicio del Mundial que, si España conseguía levantar el título, se tatuaría la cara del seleccionador, Luis de la Fuente. No obstante, el defensa dejó claro que sería un tatuaje pequeño, aunque no concretó el lugar definitivo del cuerpo donde lo luciría porque, según comentó, todavía no estaba claro. "Si ganamos el Mundial me tatúo la cara de Luis de la Fuente. Pequeñito, pero creo que es un buen recuerdo", afirmó durante una entrevista.

Cucurella prometió que, si España ganaba el Mundial, se tatuaría a De la Fuente. Ahora España ya está en la final. Si levantan la Copa... ¿cumplirá la promesa? 🙈 pic.twitter.com/yDoShZ3WRb — 𝐋𝐨𝐤𝐢𝐭𝐚 𝐊𝐢𝐧𝐭𝐬𝐮𝐠𝐢. 🌱🖤✨ (@Loky__86) July 15, 2026

El propio seleccionador se tomó la propuesta con humor cuando fue preguntado por ella. Entre bromas, respondió que el jugador todavía no había dicho dónde pensaba hacerse el tatuaje.

No sería la primera promesa estética que cumple Cucurella. Recordemos que, tras la conquista de la Eurocopa de 2024, apareció con su característica melena rizada teñida completamente de rojo, una imagen que se hizo muy popular entre los aficionados.

Borja Iglesias se suma al reto

La iniciativa no tardó en encontrar seguidores dentro del vestuario. Borja Iglesias aseguró que también estaría dispuesto a tatuarse el rostro del seleccionador si España conquista el Mundial. El delantero reconoció entre risas que no tendría inconveniente en hacerlo, aunque añadió que antes habría que encontrar un buen diseño para el tatuaje.

En cambio, Mikel Oyarzabal prefirió mantenerse al margen de esta peculiar moda. El capitán de la Real Sociedad reconoció que es "más clásico" y descartó unirse a la propuesta de sus compañeros.

Por su parte, otro de los futbolistas que se ha comprometido públicamente a celebrar un posible título es Lamine Yamal. El joven extremo explicó durante una retransmisión en directo en redes sociales que, si España gana el Mundial, dejará crecer la barba y el bigote durante tres semanas.

También se ha especulado con otros posibles cambios de imagen dentro del vestuario. Entre los rumores figuran un posible teñido de pelo rubio platino por parte de Pedri o un cambio al color rosa en el caso de Gavi, aunque ninguno de ellos ha confirmado públicamente esas promesas.

Un sueño ya cumplido antes de la final

No todas las promesas estaban relacionadas con tatuajes o peinados. Antes incluso de disputar la final, Lamine Yamal ya ha podido cumplir una de ellas. Su pareja, la creadora de contenido Inés García, había expresado su deseo de asistir a un concierto de Justin Bieber. La clasificación de España para la final del Mundial permitirá que ambos puedan disfrutar de la actuación del cantante canadiense, que forma parte del espectáculo organizado antes del encuentro.

Recordemos que la final contará con un importante despliegue musical, siguiendo el modelo de los grandes acontecimientos deportivos estadounidenses. Lo que hará que el descanso en lugar de ser de los habituales 15 minutos pase a ser de media hora...

Otra promesa que quedará satisfecha será la realizada por el rey Felipe VI durante una visita a la concentración de la selección antes del inicio del torneo. Entonces aseguró a los jugadores que esperaba volver a verlos durante el campeonato y que, si regresaba, sería porque España había alcanzado la final. Ya se ha confirmado que el monarca estará presente en el MetLife Stadium acompañado por la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía para presenciar el partido decisivo frente a Argentina.

Pese a las bromas y a las promesas, en la selección insisten en que el único objetivo es conquistar el Mundial. España buscará este domingo su segundo título, dieciséis años después del conseguido en Sudáfrica 2010.

Si vence a Argentina, además de entrar en la historia del fútbol español, algunos de sus jugadores tendrán que cumplir compromisos que hace apenas unas semanas parecían simples ocurrencias. El más esperado será comprobar si Marc Cucurella termina llevando para siempre la imagen de Luis de la Fuente en su piel o si la celebración del título deja nuevas promesas para el recuerdo.