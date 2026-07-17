Una simple prueba provoca que los medios argentinos propaguen una falsa "prepotencia" de España

Una simple prueba. Eso es lo que ocurrió el otro día en Barcelona cuando la Torre de Agbar se iluminó con los colores españoles y la frase "Campeones". Este hecho, habitual a la hora de hacer previsiones en situaciones así, ha sido usado en Argentina para propagar una falsa "prepotencia" de España. Traducción: buscan lío antes de la final.

El diario Olé, el más importante de Argentina, puso un tuit sobre este tema y le siguieron el resto de medios albicelestes:

¡CAMPEONES! 🇪🇸🏆👏 Siendo las 23hs en Barcelona, la Torre de Agbar sigue felicitando a cada uno de los españoles que se coronaron en el Mundial 🇪🇸🏆👏 🎥 teyosottano pic.twitter.com/7AS07zT1bk — Diario Olé (@DiarioOle) July 16, 2026

"Siendo las 23:00 en Barcelona, la Torre de Agbar sigue felicitando a cada uno de los españoles que se coronaron en el Mundial", reza su tuit.

Tras su difusión, se produjeron acusaciones de bulo o fake news por parte de los españoles, ya que se pensaba que podía ser una imagen de 2024 cuando se ganó la Eurocopa.

En la revista Panenka, medio español, han podido confirmar que esto realmente pasó, pero solo era una prueba por si España logra ganar el Mundial el domingo.

✅ Desde Revista Panenka hemos podido confirmar con el departamento de comunicación de Torre Glòries que esto sucedió ayer en el marco de "las comprobaciones de las pruebas técnicas necesarias para validar el dispositivo especial previsto". Ampliamos más en el #DQPV47, en… https://t.co/2oZimVt5ex — Panenka (@RevistaPanenka) July 17, 2026

"Desde la revista Panenka hemos podido confirmar con el departamento de comunicación de la Torre Glòries que esto sucedió ayer en el marco de 'las comprobaciones de las pruebas técnicas necesarias para validar el dispositivo especial previsto'", confirmaron.

A todo esto, Argentina ya ha preparado camisetas con la cuarta estrella por si ganan. Como ya hicieron en Qatar y ganaron. Eso lógicamente no es creerse campeones antes de tiempo sino tener previsión y España hará lo mismo. Vender otra cosa es propagar una enemistad que no tiene sentido.