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Mundial de Fútbol 2026

Argentinos abuchean a Luis De la Fuente en otro bochorno Mundial

Luis De la Fuente con mucha educación aguantó el bochorno de los aficionados argentinos.

Luis De la Fuente con mucha educación aguantó el bochorno de los aficionados argentinos.
Los argentinos abuchean a Luis De la Fuente en otro bochorno Mundial | Twitter

En la previa de la final del Mundial entre España y Argentina se organizó una comparecencia con representantes de ambos conjuntos. Rodri y Luis De la Fuente por España. Messi y Scaloni por Argentina. Pero no todo el mundo tiene educación y algunos aficionados argentinos protagonizaron un bochorno Mundial al abuchear al seleccionador español.

Este fue el momento:

Luis De la Fuente con mucha educación aguantó el bochorno de los aficionados argentinos y les dio una lección de señorío: "A mí me han enseñado, de verdad, desde pequeñito, a ser respetuoso con todo el mundo, y deberíamos aprender un poco también de esa lección: ser respetuoso siempre".

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Además, el seleccionador solo tuvo buenas palabras para Messi, que también estaba presente allí: "Lamine tiene que ser Lamine, Messi es inigualable, tiene un talento descomunal y es un ejemplo para los más jóvenes con su edad todo lo que está haciendo en el Mundial. Y Lamine, de la manera que mejor se le puede ayudar es potenciar sus características, porque tiene un potencial a futuro excepcional".

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