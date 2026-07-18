Argentinos abuchean a Luis De la Fuente en otro bochorno Mundial

En la previa de la final del Mundial entre España y Argentina se organizó una comparecencia con representantes de ambos conjuntos. Rodri y Luis De la Fuente por España. Messi y Scaloni por Argentina. Pero no todo el mundo tiene educación y algunos aficionados argentinos protagonizaron un bochorno Mundial al abuchear al seleccionador español.

Este fue el momento:

*Aficionados argentinos abuchean a Luis de la Fuente después de decir: "Hola, Encantado de estar con todos vosotros" Procede a dar una clase de saber estar y domestica (de nuevo) a esos salvajes: pic.twitter.com/iwRYRjX6rL — Juanda Palacios 🇪🇸 (@JuandaRM7) July 18, 2026

Luis De la Fuente con mucha educación aguantó el bochorno de los aficionados argentinos y les dio una lección de señorío: "A mí me han enseñado, de verdad, desde pequeñito, a ser respetuoso con todo el mundo, y deberíamos aprender un poco también de esa lección: ser respetuoso siempre".

Además, el seleccionador solo tuvo buenas palabras para Messi, que también estaba presente allí: "Lamine tiene que ser Lamine, Messi es inigualable, tiene un talento descomunal y es un ejemplo para los más jóvenes con su edad todo lo que está haciendo en el Mundial. Y Lamine, de la manera que mejor se le puede ayudar es potenciar sus características, porque tiene un potencial a futuro excepcional".