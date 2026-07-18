Las dudas de Scaloni y la innegociable apuesta de España para ganar el Mundial

La selección española y Argentina disputan este domingo en el estadio MetLife de Nueva Jersey el título de la Copa del Mundo 2026. Se espera que el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, repita la alineación que le otorgó el triunfo en las rondas de cuartos y semifinales. Por su parte, el combinado dirigido por Lionel Scaloni podría acometer modificaciones tácticas para fortalecer el centro del campo, consciente de que ahí radica la principal virtud de su adversario.

En la zaga sudamericana no se prevén grandes sorpresas, pese a ser la línea que más dudas ha generado durante el campeonato tras encajar siete tantos en los últimos cinco compromisos. Emiliano Martínez será el guardameta titular, mientras que Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico ocuparán los laterales. El eje de la defensa estará resguardado por Cristian Romero y Lisandro Martínez, encargados de sostener a la escuadra argentina frente al empuje español.

En el bando español, la confianza es absoluta. Unai Simón, erigido como el portero menos goleado del torneo, mantendrá su puesto bajo palos. La línea defensiva presentará a Pedro Porro en el carril derecho y a Marc Cucurella en el izquierdo, quien vivirá un duelo de máxima exigencia frente a los atacantes rivales. La pareja de centrales combinará la juventud de Pau Cubarsí con la experiencia de Aymeric Laporte, una fórmula que ha brindado una enorme solidez defensiva al equipo.

La medular será la zona clave del enfrentamiento. Scaloni baraja introducir a Rodrigo de Paul desde el inicio junto a Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. Este esquema de cuatro centrocampistas tiene como objetivo principal discutir la posesión a España, corrigiendo así el experimento fallido de la semifinal contra Inglaterra, donde la ausencia de control penalizó el juego sudamericano.

Por su parte, el cuadro nacional mantendrá su apuesta innegociable por tercer choque consecutivo. Fabián Ruiz y Rodrigo Hernández conformarán un doble pivote de absolutas garantías, dejando nuevamente a Pedri González a la espera de una oportunidad en la segunda mitad. Por delante de ellos, Dani Olmo actuará como mediapunta indiscutible, asumiendo la responsabilidad de tejer el juego entre la sala de máquinas y la línea de ataque.

En la ofensiva argentina, Leo Messi ejercerá de líder indiscutible, aunque su acompañante sigue siendo la gran incógnita. Julián Álvarez parte con ventaja tras su notable desempeño desde el cierre de la fase de grupos. No obstante, el excelente estado de forma de Lautaro Martínez, autor del gol decisivo en las semifinales, le otorga serias opciones de saltar al terreno de juego desde el pitido inicial.

Finalmente, la delantera española estará encabezada por Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal. La única duda de Luis de la Fuente reside en el extremo izquierdo, donde Álex Baena figura como la opción más habitual. Sin embargo, no se descarta la entrada de Nico Williams para imprimir una mayor verticalidad y desborde, una variante táctica diseñada para castigar la espalda de la defensa rival y acercar la Copa del Mundo a las vitrinas de España.