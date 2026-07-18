EEUU deniega la entrada a Capdevila por un amistoso que jugó en Irán hace diez años

Joan Capdevila no podrá asistir este domingo a la gran final del Mundial entre España y Argentina en el MetLife Stadium de Nueva York por un motivo que parece sacado de un guion de Hollywood. El exfutbolista catalán, campeón del mundo con la selección española en Sudáfrica 2010, ha visto cómo las autoridades estadounidenses le han denegado el ESTA (siglas en inglés de Sistema Electrónico de Autorización de Viaje), que permite viajar a Estados Unidos por turismo o negocios sin necesidad de visado, por haber participado hace diez años en un partido de veteranos disputado en Irán.

El exlateral de la selección española, invitado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) junto al resto de integrantes de aquel equipo que se proclamó campeón del mundo en Johannesburgo, tenía previsto viajar acompañado de sus hijos para reencontrarse con sus antiguos compañeros y apoyar a España en su intento de conquistar la segunda estrella.

Sin embargo, el sistema estadounidense ha bloqueado su ESTA, que es un requisito indispensable para acceder al país bajo el programa de exención de visado del que disfrutan los ciudadanos españoles.

Un partido benéfico que ahora le pasa factura

El origen del problema se remonta a 2016. Capdevila participó entonces en un encuentro de exhibición organizado por LaLiga Legends en Teherán, la capital de Irán. Una visita que, diez años después, sigue apareciendo en su historial migratorio y que ha terminado provocando la denegación de su visado electrónico.

Según ha explicado el propio exinternacional ela COPE, las autoridades estadounidenses le comunicaron que ese viaje a Irán impedía autorizar automáticamente su entrada en el país. "Me han denegado mi ESTA porque hace diez años jugué un partido normal, de LaLiga Legends, en Irán, y se ve que si has estado allí no puedes entrar en Estados Unidos", ha explicado Capdevila.

🚨 ¡NECESITO AYUDA @realDonaldTrump ! 🙏 Me acaban de decir que no puedo viajar a la final con mis hijos porque me han denegado el ESTA 😭 ¿Alguien me puede ayudar con esto? No sabéis la ilusión que me hacía poder estar allí con todos mis compañeros de 2010 y con este equipo… pic.twitter.com/VH9wakzaH1 — Joan Capdevila (@capde11) July 17, 2026

La normativa estadounidense endureció hace años las condiciones para obtener el ESTA en el caso de viajeros que hayan visitado determinados países, entre ellos Irán. En esas circunstancias, la alternativa suele pasar por solicitar un visado convencional, un procedimiento mucho más largo y prácticamente imposible de completar a tiempo para la final.

Un mensaje desesperado a Donald Trump

Ante la falta de soluciones, Capdevila ha decidido hacer pública su delicada situación en las redes sociales. "¡Necesito ayuda!", ha escrito el exjugador en X, donde asegura que acababa de conocer la negativa a su autorización de viaje y lamenta especialmente no poder compartir la experiencia con sus hijos ni con sus compañeros de la selección campeona del mundo.

En un gesto tan desesperado como llamativo, el exfutbolista llegó incluso a mencionar directamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, además del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, con la esperanza de que alguien pudiera desbloquear su situación antes del domingo.

Sin homenaje en la gran noche de España

La Federación Española había organizado el desplazamiento de buena parte de los campeones del mundo de 2010 para acompañar a la actual selección en una cita histórica. El plan era reunir a dos generaciones separadas por 16 años pero unidas por el mismo sueño: levantar la Copa del Mundo. Todos... menos Capdevila.

Salvo un giro de última hora, el exlateral tendrá que seguir la final desde España mientras sus antiguos compañeros ocupan las gradas del MetLife Stadium. Un desenlace difícil de imaginar para quien levantó la Copa del Mundo en Johannesburgo y que ahora se queda fuera por un simple partido de veteranos disputado hace una década.