El hipopótamo tailandés Moo Deng ya ha hecho su predicción para la final del Mundial

El hipopótamo pigmeo Moo Deng, convertido en un fenómeno viral desde 2024, ha vuelto a ejercer de particular oráculo deportivo. El animal, que vive en un zoológico de Tailandia, ha pronosticado este sábado que Argentina derrotará a España en la final del Mundial, prevista para este domingo.

Según informa EFE, la hembra ha elegido sin dudarlo una sandía decorada con las letras ARG y coronada con una bandera argentina. La escena ha tenido lugar en el zoológico Khao Kheow, situado a unos 110 kilómetros al este de Bangkok.

Una actividad para entretener al público

El director del recinto, Narongwit Chodchoi, ha explicado a los medios que este tipo de iniciativas buscan entretener a los visitantes y, al mismo tiempo, proporcionar enriquecimiento y ejercicio al animal. También ha recalcado que la actividad no pretende animar a apoyar a ningún equipo ni a participar en apuestas, prohibidas en Tailandia.

No es la primera vez que Moo Deng participa en este tipo de pruebas. El pasado martes ya señaló a Francia e Inglaterra como las dos selecciones que disputarían la final del Mundial, un pronóstico que finalmente no se ha cumplido.

Del fenómeno viral al papel de oráculo

Moo Deng, cuyo nombre se traduce del tailandés como "Cerdo Saltarín", es una hembra de hipopótamo pigmeo de dos años. Su aspecto adorable y su carácter amistoso la convirtieron en una sensación en internet poco después de su nacimiento.

Su popularidad ha traspasado fronteras y se ha plasmado en emoticonos para redes sociales y en una línea de productos promocionados por el propio zoológico. Según recuerda EFE, el animal también predijo la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses celebradas en noviembre de 2024.

Aunque estas predicciones carecen de fundamento, otros animales se han hecho famosos anteriormente por sus supuestas habilidades para anticipar resultados. Uno de los casos más conocidos ha sido el del pulpo Paul, que en 2010 acertó al pronosticar que España ganaría el Mundial de Sudáfrica.

La IA da una ligera ventaja a España

Las principales herramientas de inteligencia artificial también se han atrevido a pronosticar el desenlace de la final. ChatGPT, Gemini y Claude conceden una ligera ventaja a España por la solidez de su defensa y el equilibrio de su plantilla, mientras que Copilot y Grok apuestan por Argentina, a la que consideran más curtida en este tipo de citas y con mayor experiencia competitiva. En conjunto, la media de sus predicciones otorga a La Roja un 52% de probabilidades de victoria, frente al 48% de la selección albiceleste, aunque todos los modelos coinciden en que se trata de un duelo muy igualado y recuerdan que el resultado solo se decidirá sobre el terreno de juego.