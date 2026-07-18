Mourinho se sale con la suya: el Madrid reactiva la operación Rodri

El Real Madrid ha dado un giro de 180 grados a uno de los asuntos que más debate había generado en las últimas semanas. Cuando parecía que la opción de Rodri Hernández estaba prácticamente descartada, debido a las dudas existentes sobre su estado físico tras la grave lesión de rodilla que sufrió en septiembre de 2024 —rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha—, la situación ha cambiado por completo.

Según informa el periodista Sergio Valentín, el club blanco ha decidido reactivar la operación y tratará de fichar al actual centrocampista del Manchester City una vez que finalice el Mundial. El periodista de Libertad Digital, a su vez director y presentador del programa Fútbol esRadio, asegura que la insistencia de José Mourinho ha resultado decisiva para modificar la hoja de ruta de la entidad.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Valentín afirma que "en el Real Madrid han cambiado de opinión respecto a Rodri", explica que Mourinho pidió "un centrocampista más y que fuera distinto a los que ya tiene" y añade que la entidad blanca le ha trasladado al técnico portugués que, una vez concluya el Mundial, intentará acometer su fichaje. La información concluye con otro dato relevante: Rodri quiere jugar en el Real Madrid.

🚨🚨 En el Real Madrid han cambiado de opinión respecto a Rodri 🚨🚨 Mourinho quería un centrocampista más y que fuera distinto a los que ya tiene. El Real Madrid ha accedido y le ha comunicado que tras el Mundial van a intentar ficharle Rodri quiere fichar por el Real… pic.twitter.com/fBMy1W30VX — Sergio Valentín (@Sergivalentin_) July 18, 2026

Mourinho gana la batalla

La postura del Real Madrid no era ésta hace apenas unos días. Diversas informaciones apuntaban a que el club había aparcado la posibilidad de incorporar al ganador del Balón de Oro en 2024 por dos motivos fundamentales: el elevado coste de la operación —se habla de unos 70 millones de euros— y, sobre todo, las incógnitas que todavía despertaba su recuperación física tras la rotura del cruzado.

Sin embargo, el excelente rendimiento que está ofreciendo con la selección española durante el Mundial, donde está yendo de menos a más, y la convicción de Mourinho de que la plantilla necesita un mediocentro organizador han provocado un cambio de escenario.

El técnico portugués considera que al centro del campo madridista le falta un futbolista con capacidad para gobernar los partidos desde la base de la jugada, imponer el ritmo y dar equilibrio defensivo, un perfil que ni Aurélien Tchouaméni, ni Eduardo Camavinga, ni Fede Valverde ofrecen exactamente en los mismos términos.

El gran anhelo para reconstruir la medular

La búsqueda de un director de orquesta no es nueva en Valdebebas. Desde la retirada de Toni Kroos y la salida de Luka Modric, el Real Madrid lleva tiempo rastreando el mercado en busca de un futbolista capaz de asumir ese papel de cerebro del equipo.

Rodri siempre ha figurado entre los candidatos preferidos por la dirección deportiva, aunque su contrato con el Manchester City (acaba en junio de 2027), el elevado precio del traspaso y la lesión habían congelado cualquier movimiento. Incluso distintas informaciones publicadas durante este verano situaban al internacional español fuera de la lista de prioridades del club.

Ahora, la situación parece haber cambiado de forma significativa.

Rodri tampoco esconde el ruido

El propio futbolista tampoco ha contribuido precisamente a apagar los rumores. Durante el Mundial reconoció públicamente que entiende que su nombre aparezca vinculado al Real Madrid, aunque insistió en que su prioridad es centrarse en la selección española durante el torneo en tierras norteamericanas.

"Entiendo el ruido", admitió el capitán de España al ser preguntado por el interés del conjunto blanco, evitando cerrar la puerta de manera tajante a una posible operación futura.

Mientras tanto, en Valdebebas esperan a que termine el Mundial para mover ficha. En cualquier caso, parece claro que el Madrid quiere a Rodri, y que el madrileño quiere jugar en el Bernabéu. Veremos en qué acaba todo este asunto…