Trump presume del Mundial más rentable de la historia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comparecido este viernes desde Nueva York para realizar un balance muy positivo de la cita futbolística que su país organiza de forma conjunta con Canadá y México. Durante el acto, en el que ha estado acompañado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha celebrado los récords absolutos de asistencia e ingresos registrados durante el campeonato, justo antes de mandar sus mejores deseos a las selecciones de España y Argentina para el decisivo encuentro del domingo.

"Todos los estadios estuvieron completamente llenos, el ambiente fue extraordinario", ha asegurado el mandatario norteamericano. Según las cifras ofrecidas, aficionados procedentes de 200 países asistieron a los 104 partidos disputados en 16 sedes, congregando a más de 6,5 millones de espectadores presenciales. Asimismo, Trump ha puesto en valor el brutal impacto económico, señalando que la competición ha generado unos ingresos de 19,2 billones de dólares, lo que supone un hito histórico para cualquier disciplina deportiva.

A nivel logístico, el jefe de la Casa Blanca ha querido magnificar el desafío que ha supuesto organizar un torneo de estas características, comparándolo con la celebración de 78 Super Bowls en menos de dos meses. Para asegurar el normal desarrollo del evento, el Gobierno estadounidense ha desplegado recursos pertenecientes a más de 50 departamentos y agencias federales, garantizando unos niveles de seguridad que han sido calificados como extraordinarios. La audiencia televisiva no se ha quedado atrás, ya que se espera que unos 6.000 millones de espectadores hayan seguido el campeonato cuando el árbitro pite el final.

En el plano puramente deportivo, Trump ha elogiado el comportamiento de las distintas aficiones, haciendo una mención especial a los seguidores escoceses y a los hinchas argentinos que jalearon a Leo Messi tras su brillante actuación ante Argelia. Además, ha reconocido el enorme mérito del conjunto español al eliminar a Francia, una selección que a su juicio era "el equipo favorito" y que avanzaba "con mayor facilidad". Por ello, no ha dudado en desear suerte a España y Argentina en la final.

Por su parte, el máximo responsable de la institución rectora del fútbol mundial, Gianni Infantino, se ha deshecho en elogios hacia la organización. El dirigente ha agradecido a la Administración Trump haber convertido el campeonato en un elemento de unidad global. "El sueño americano se hizo realidad", ha afirmado con contundencia, calificando la cita como "el mayor acontecimiento cultural que la humanidad haya presenciado", más allá de la victoria que logre levantar la ansiada copa el próximo domingo.