EEUU autoriza la entrada de Capdevila y podrá estar en la final del Mundial: "Rumbo a por la segunda estrella"

Joan Capdevila finalmente podrá asistir a la final del Mundial entre España y Argentina después de resolver los problemas que le impedían entrar en Estados Unidos. El exinternacional español, campeón del mundo en 2010, había visto rechazada su autorización electrónica de viaje (ESTA), una situación que le mantuvo en vilo durante los últimos días.

La confirmación ha llegado de la mano de Marcos Senna, campeón de Europa con España en 2008, quien ha publicado durante la madrugada una fotografía junto a Capdevila subiendo al avión con destino a Nueva York. "Rumbo a por la segunda estrella", ha escrito el excentrocampista en su cuenta de Instagram, acompañando el mensaje con la imagen de ambos.

Un viaje a Irán complicó su entrada

El propio Capdevila explicó en la Cadena COPE que el origen del problema estaba en un desplazamiento realizado hace una década a Irán para disputar un encuentro benéfico con otras leyendas de LaLiga.

"No puedo entrar en el país, me han denegado mi ESTA porque hace 10 años jugué un partido normal, de LaLiga Legends, en Irán, y se ve que si has estado allí no puedes entrar en Estados Unidos", relató el exlateral.

Según había explicado, aquel partido se disputó el 25 de agosto de 2016 en Teherán. En la actualidad, Capdevila ejerce como embajador o representante institucional del RCD Espanyol, el club donde se formó como futbolista.

Su llamamiento en redes sociales

Ante la imposibilidad de viajar, el exjugador recurrió el viernes a las redes sociales para pedir ayuda públicamente. En un mensaje publicado en X, llegó incluso a mencionar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al secretario de Estado, Marco Rubio.

"¿Alguien me puede ayudar con esto? No sabéis la ilusión que me hacía poder estar allí con todos mis compañeros de 2010 y con este equipo para animarles", escribió.

En el mismo mensaje añadió: "No me puedo creer que no me permitan entrar en USA... y perderme un momento así con mis hijos que tanto amamos el fútbol... Si alguien sabe cómo solucionarlo, os lo agradeceré en el alma de por vida", después de iniciar su publicación con un directo "Necesito ayuda, Donald Trump".

🚨 ¡NECESITO AYUDA @realDonaldTrump ! 🙏 Me acaban de decir que no puedo viajar a la final con mis hijos porque me han denegado el ESTA 😭 ¿Alguien me puede ayudar con esto? No sabéis la ilusión que me hacía poder estar allí con todos mis compañeros de 2010 y con este equipo… pic.twitter.com/VH9wakzaH1 — Joan Capdevila (@capde11) July 17, 2026

Finalmente, el contratiempo ha quedado resuelto y Capdevila podrá estar en Estados Unidos para apoyar a la selección española en la final del Mundial frente a Argentina, tal y como muestra la imagen compartida por Marcos Senna antes del viaje a Nueva York.