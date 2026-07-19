Error Mundial: TVE corta la intervención de la infanta Sofía

Los Reyes de España atendieron a Televisión Española, acompañados de la Infanta Sofía y la Princesa Leonor, en la previa de la final del Mundial entre España y Argentina, pero la conexión acabó de la peor manera posible con un corte que pasará a la historia por lo negativo.

TVE cortó la intervención de la infanta Sofía que apenas pudo hablar en su intervención. Este fue el momento:

Los reyes en los micrófonos de TVE: "Esta @SEFutbol vuelve a enamorar (...) Vamos a ver una final espectacular entre dos países que son hermanos"#OjaláLaSegunda 🌟🌟 #MundialRTVE ⭕ https://t.co/yN1fXPsEC1 pic.twitter.com/VJIMbTI6Fe — RTVE (@rtve) July 19, 2026

Por lo menos se pudo escuchar a Felipe VI, que se mostró nervioso, pero confiado en los nuestros: "Con nervios, pero también con confianza, porque esta selección vuelve a enamorar, como hicieron otros mayores en 2010. Creo que vamos a ver una final espectacular entre dos países que son países hermanos y con dos increíbles selecciones, será un gran espectáculo y confiemos en que caiga de nuestro lado", dijo Felipe VI.

La Reina Letizia también fue escueta, pero mandó un mensaje positivo: "Ahora estamos emocionados, cómo está España, de cómo está yendo el Mundial, cómo está nuestra selección ya lo han dicho los que saben, sólo nos queda ganar y como he leído esta mañana en un editorial, que todos juntos podamos reconocernos en esta misma alegría".

Este fue el momento: