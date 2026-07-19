A pocas horas de la gran final del Mundial de Fútbol 2026 que enfrentará a España contra Argentina, la Armada Española ha enviado un vídeo en apoyo de la Selección nacional. Desde la fragata Álvaro de Bazán, navegando por aguas del Pacífico, oficiales y marineros han grabado un vídeo en el que desean toda la suerte del mundo al equipo que dirige Luis de la Fuente.

En las imágenes, un nutrido grupo de militares uniformados posa en la cubierta del buque con una gran bandera de España al fondo. Varios de ellos sostienen camisetas de España. Uno de los oficiales, situado en primera línea, toma la palabra con rotundidad: "Desde la Fragata Álvaro de Bazán, navegando por aguas del Pacífico, queremos desearle toda la suerte del mundo a la selección española en su final contra Argentina. ¡Vamos, España! ¡Vamos!"

La armada española se vuelca con la selección antes de la final del mundial pic.twitter.com/Yi3smshNrA — Libertad Digital (@libertaddigital) July 19, 2026

También desde el buque escuela Juan Sebastián Elcano se han sumado al mensaje de ánimo. "Gracias por vuestro esfuerzo, vuestra entrega y por hacer disfrutar a toda España", señalan en el vídeo. "Desde la mitad del Atlántico estamos todos con vosotros. ¡A por la segunda estrella!".

Será esta noche a las 21:00 cuando se dispute el encuentro entre España y Argentina en la final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.