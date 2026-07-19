La conjura de Messi antes de la final del Mundial contra España

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, ha querido lanzar un mensaje de unidad y orgullo tanto a sus compañeros como a los aficionados a escasas horas de que dé comienzo la gran final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El trascendental encuentro, que se disputará en el imponente MetLife Stadium de Nueva Jersey, enfrentará al combinado albiceleste, actual defensor del título, contra la selección española, reciente campeona de Europa.

A través de su perfil oficial en la red social Instagram, el delantero rosarino ha compartido una publicación emotiva en la que pone en valor los éxitos logrados durante los últimos años bajo la dirección técnica de Lionel Scaloni. "Pase lo que pase mañana, este grupo ya ha escrito una historia que nunca olvidaremos y que nadie podrá borrar. ¡VAMOS, ARGENTINA!", escribió el atacante acompañando sus palabras con una fotografía en la que figuran todos los jugadores, el cuerpo técnico y el personal de apoyo de la delegación sudamericana.

Más allá de la ambición por revalidar la corona mundialista, el ocho veces ganador del Balón de Oro ha querido reflexionar sobre la importancia del camino recorrido para forjar un vestuario cohesionado. "Lo mejor de todos estos años nunca han sido solo los títulos, sino todo el recorrido. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, superarnos en los momentos difíciles y disfrutar de cada paso del camino", subrayó el futbolista de 39 años, dejando clara la enorme sintonía que existe en el seno del combinado nacional.

La actual generación de futbolistas argentinos atraviesa la etapa más gloriosa de su historia. Tras conquistar el Mundial en 2022, el equipo logró encadenar dos Copas América en las ediciones de 2021 y 2024. Conviene recordar que, antes de romper esa sequía de títulos absolutos, Messi no había logrado levantar ningún trofeo mayor con su país, siendo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2008 su único éxito internacional hasta ese momento. La transformación del equipo en los últimos años ha consolidado un bloque que ahora aspira a un hito casi inalcanzable: el bicampeonato mundial.

Enfrente estará una selección española que llega con la moral por las nubes tras un duelo magnífico de semifinales ante Francia. El choque en tierras norteamericanas medirá a las dos selecciones más en forma del panorama internacional, en lo que promete ser un duelo táctico y de talento sin precedentes. Para España, supone la oportunidad de coser su segunda estrella en el pecho, mientras que Argentina busca su cuarto entorchado global.

El encuentro en Nueva Jersey podría estar marcado por un tinte de despedida. Este sexto Mundial en la carrera de Messi se perfila como su último gran torneo con la camiseta albiceleste. Tras 21 años de trayectoria y 207 partidos internacionales, el capitán afronta el que podría ser el broche de oro a una carrera legendaria. "Gracias a todos y cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todos los que trabajan cada día para que esta selección siga siendo una familia", concluyó en su emotivo mensaje.