Ya tenemos once para soñar con el Mundial: España no toca lo que funciona

Dicho y hecho. España no hará pruebas en su 11 de la final y Luis de la Fuente repite con el equipo que poco a poco los españoles han repetido de carrerilla este Mundial y que salió de partida en semifinales ante Francia.

Este es el 11 publicado por España:

🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | Recordad sus nombres. Este es nuestro 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 para la 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗟 𝗠𝗨𝗡𝗗𝗜𝗔𝗟.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/qb5HVPeOXl — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 19, 2026

El técnico riojano apuesta de nuevo por su habitual esquema táctico 4-3-3, manteniendo en la portería a Unai Simón y una línea defensiva compuesta por Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella. En la sala de máquinas, la pareja de pivotes inamovible estará formada por Rodri Hernández y Fabián Ruiz, pero en línea de 3.

En la delantera, la Selección Española confiará en la creatividad de Dani Olmo actuando como enganche en la mediapunta. Las bandas estarán ocupadas por Lamine Yamal y Álex Baena. Arriba buscamos el gol dejando a Mikel Oyarzabal como la principal referencia en punta de ataque.

En Argentina, varias novedades: Martínez; Montiel, Romero, Martínez, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Nico González; Messi y Julián Álvarez.

Así queda la ficha técnica de partido:

ALINEACIONES.

ESPAÑA: Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián; Yamal, Olmo, Baena; y Oyarzabal.

ARGENTINA: Martínez; Montiel, Romero, Martínez, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Nico González; Messi y Julián Álvarez.

--ÁRBITRO: Slavko Vincic (SLO).

--ESTADIO: MetLife de Nueva Jersey (Estados Unidos).

--HORA: 21:00/La 1 y DAZN.