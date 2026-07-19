"¿Y por qué no?" Los campeones de 2010 animan a España ante la gran final de esta noche

La selección española ha recurrido a los campeones del mundo de 2010 para lanzar un mensaje de apoyo a los futbolistas de Luis de la Fuente antes de la final del Mundial 2026 frente a Argentina, que se disputa este domingo en Nueva York.

La Real Federación Española de Fútbol ha difundido el vídeo a través de su cuenta oficial en X, donde recupera una frase pronunciada por Aymeric Laporte durante el Mundial de Qatar 2022 y la convierte en el hilo conductor de la pieza audiovisual.

"¿Y por qué no?"

Según muestra el vídeo publicado por la Selección, todo comienza con una rueda de prensa de Laporte en Qatar. Ante la pregunta de un periodista, "¿por qué España puede ganar el Mundial?", el defensa respondió con una frase que terminó haciéndose viral: "¿Y por qué no?".

A partir de ese momento, la producción enlaza imágenes del combinado nacional que disputa el Mundial de 2026 con intervenciones de los protagonistas del título conquistado en Sudáfrica hace 16 años. Uno tras otro, los integrantes de aquella generación repiten el mismo mensaje: "¿Y por qué no?".

Si nuestros campeones de 2010 lo tienen tan claro… 😉 ¿Y POR QUÉ NO? ¡Que se note ese hype a tope, afición!#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/MBt89OQKFs — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 18, 2026

Los campeones toman la palabra

En el homenaje participan Iker Casillas, Vicente del Bosque, Carles Puyol, Xavi Hernández, Xabi Alonso, Fernando Torres, Sergio Busquets, Jesús Navas, David Villa, David Silva, Cesc Fàbregas, Pepe Reina, Carlos Marchena, Joan Capdevila, Álvaro Arbeloa, Juan Mata, Raúl Albiol, Pedro Rodríguez, Javi Martínez, Fernando Llorente y Andrés Iniesta, autor del gol que dio a España su único Mundial.

El vídeo concluye precisamente con la aparición de Iniesta, héroe de la final de Johannesburgo, poniendo el broche al mensaje de ánimo dirigido a la actual selección.

Entre los integrantes del equipo campeón del mundo hay tres ausencias destacadas: Sergio Ramos, Gerard Piqué y Víctor Valdés, que no aparecen en la grabación difundida por la Federación.