Argentina no sabe perder: el vergonzoso puñetazo de Ratón Ayala a Dani Olmo

Argentina, que no fue capaz de tirar una sola vez entre los tres palos de Unai Simón, perdió la final del Mundial y también la dignidad. No supieron perder los pupilos de Scaloni que acumulan un puñado de imágenes lamentables tras el pitido final: el puñetazo de Nahuel al estómago de un jugador español, la agresión de Paredes a Eric García y Gavi, la bronca de Otamendi a Rodri, el Dibu tocándose sus partes nobles mientras España recibía el trofeo de campeón... No solo los jugadores perdieron los papeles. Ramón Ayala, el ex del Valencia entre otros, que actualmente forma parte del cuerpo técnico de Scaloni, le tiró una cachetada a Dani Olmo después del partido.

Roberto Ayala, cuerpo técnico de Scaloni, agredió a Dani Olmo con un puñetazo tras acabar el partido. Vergonzoso.pic.twitter.com/9OZg7pSEKk — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) July 20, 2026

Una imagen lamentable y un comportamiento impropio de un exjugador de la trayectoria y el poso del bueno de Ayala -enorme central- que siempre ha hecho gala de tener un tremendo carácter pero que siendo parte del cuerpo técnico debe saber comportarse y no dar esa imagen de matón marrullero lamentable que está dejando muy tocada la imagen de Argentina en el mundo entero.