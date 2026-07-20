Así es el cuerpo técnico que rodea a Luis de la Fuente en España

Luis de la Fuente se ha coronado como entrenador. Tras ganar la Eurocopa y la Liga de Naciones, el riojano hace historia dándole a España su segundo Mundial. De la Fuente, que ha creado un auténtico equipo de autor, es la cara visible de un cuerpo técnico cuyo trabajo en la sombra es vital para el éxito de nuestro combinado.

Juanjo González Argüelles (segundo entrenador)

Asturiano, se formó en la prolífica cantera de Mareo. Jugó en el Sporting y terminó su carrera en el Linares. Como entrenador empezó en el juvenil del Linares antes de coger las riendas de equipos como el Llanes y posteriormente fue técnico interino en el Racing de Santander. Antes de ingresar en la Real Federación Española de Fútbol en 2013, dirigió al Real Avilés Industrial.

El actual segundo entrenador de Luis de la Fuente, que sustituyó a Pablo Amo en febrero de 2025, ha estado ejerciendo funciones de técnico analista, entrenador asistente y preparador de porteros en todas las categorías inferiores tanto masculinas como femeninas. Una larga y exitosa trayectoria del técnico asturiano, en la que ha conquistado entre otros títulos los campeonatos de Europa sub-17 y sub-19, el subcampeonato del Mundial sub-17 o la medalla de oro de los Juegos del Mediterráneo en 2018 con el propio Luis de la Fuente.

Ya en 2018 pasó a formar parte del organigrama de la selección absoluta como técnico analista de la mano de Luis Enrique y continuó en 2022 con la llegada de Luis de la Fuente, cosechando éxitos con la consecución de la Nations League de 2023 y la Eurocopa de 2024. El Mundial de 2026 cierra el círculo de su extenso palmarés con tan solo 52 años.

Miguel Ángel España (entrenador de porteros)

Madrileño de 53 años, fue portero profesional en equipos como el Rayo Vallecano, Hércules, Alicante y Orihuela. Nada más retirarse entra a formar parte de la Real Federación Española de Fútbol.

Es el preparador de porteros de la selección española. Lleva veinte años trabajando en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y desde finales de 2022 en la absoluta. Veinte años en los que su trabajo va más allá del día a día durante las concentraciones ya que, además, lidera la formación académica de entrenadores de porteros a nivel nacional. Ese trabajo diario, de análisis, ha evolucionado desde que inició su etapa con Luis de la Fuente en la absoluta.

"Lo más importante es que tenemos muy claro lo que queremos de nuestros porteros, el perfil que deben tener; cuáles son sus cometidos dentro de nuestro modelo de juego. A partir de ahí, controlar su rendimiento semana a semana. No solo ponemos el foco en los porteros más habituales en las convocatorias, estamos al día de 10-12 porteros para mantener un conocimiento exhaustivo del estado de forma de cada uno de ellos. No tenemos tiempo para mejorar técnicamente a los porteros, eso es labor de los clubes. Entonces, nosotros insistimos muchísimo en que, a nivel táctico, tienen que cumplir con nuestra idea de juego. Ellos tienen muy atomizado lo que les pedimos. Son muy importantes en nuestra fase ofensiva, queremos que los porteros sean protagonistas siempre desde la seguridad y el asumir los menores riesgos posibles porque tenemos a jugadores por delante que pueden asumir ese rol, pero ellos tienen que facilitar la salida de balón lo mejor posible y poner en ventaja a sus compañeros", analiza.

"Luego, en fase defensiva, somos un equipo que tenemos mucha posesión y que jugamos en campo contrario. Necesitamos porteros que tengan un amplio espacio de vigilancia y que estén atentos a la espalda de la defensa; que estén predispuestos a ayudar en el juego aéreo, donde hay equipos que son superiores a nosotros, teniendo comportamientos agresivos y con determinación a la hora de salir. Y que sean determinantes en acciones de portería, donde es su calidad y talento. Tenemos muy claro que lo que te acerca a ganar títulos y partidos es la solidez defensiva".

Pieza clave en el récord de imbatibilidad que firmó Unai Simón y en su elección como Guante de Oro tras encajar un solo tanto en el Mundial.

Carlos Alberto Ruiz (preparador físico)

A sus 39 años, el mostoleño lleva una carrera meteórica como preparador físico. Se licenció en Actividades Físicas y Deportivas en la Universidad Politécnica de Madrid y después se especializó en el mundo del fútbol con diferentes formaciones y máster en la Universidad Europea, en la UCAM, en la Universidad Camilo José Cela y en la Universidad de Castilla-La Mancha. Durante ocho años pasó por diferentes departamentos de preparación física en distintos equipos de fútbol como el CD Móstoles hasta que en 2016 llegó al Real Madrid. Allí fue preparador físico del Juvenil A y readaptador de la cantera de La Fábrica. También estuvo de coordinador deportivo en la Fundación Real Madrid. Su progresión, formación y profesionalidad le llevó a dar el salto a la Federación Española de Fútbol en 2019.

Pablo Peña Delgado (jefe de análisis)

Este madrileño de 41 años, que fue portero en diferentes categorías de Villarreal y Real Madrid, entre otros, lleva trabajando en la Real Federación Española de Fútbol desde 2009. Siempre ha estado relacionado con el tema de análisis, siendo el encargado del vídeo durante muchos años —ha trabajado con Luis Aragonés, Vicente del Bosque, Julen Lopetegui, Robert Moreno y Luis Enrique—. Luis de la Fuente le quiso dar más galones y le dio el cargo de jefe de análisis, un aspecto clave hoy en día para poder preparar bien los partidos teniendo en cuenta, entre otras muchísimas cosas, las fortalezas y debilidades del rival de turno.

Alberto de la Fuente (analista)

Hijo de Luis de la Fuente, a sus 31 años es técnico auxiliar/analista de la absoluta tras pasar por las categorías inferiores como analista desde que se incorporó a la RFEF en 2022 después de pasar cuatro temporadas en la SD Huesca tanto en Primera como en Segunda División. Formando parte del cuerpo técnico de Santi Denia con la Selección sub-21 ha logrado el subcampeonato de Europa sub-21 de 2023 en Georgia y Rumanía y la medalla de oro de los recientes Juegos Olímpicos celebrados en París.

Nunca fue futbolista. Su relación con el deporte nació desde otro lugar: la observación. Mientras su padre colgaba las botas en 1994 y comenzaba una carrera como entrenador que llevaría a la familia por Bilbao, Sevilla y finalmente Las Rozas, Alberto crecía rodeado de pizarras, charlas técnicas y rutinas de vestuario. Aquella infancia marcada por mudanzas y campos de entrenamiento dejó huella, pero no lo empujó a competir, sino a estudiar: el análisis y la metodología.

Comparte su día a día con su novia, Pilar, y mantiene un vínculo estrecho con Haro, la localidad riojana que es el refugio familiar cuando el calendario lo permite.

Javier López Vallejo (psicólogo)

Benito, segundo por la izquierda

El equipo técnico que rodea a la selección española no solo está compuesto por entrenadores, fisioterapeutas y nutricionistas. Los jugadores también tienen a su disposición un equipo de psicología que les ayuda a gestionar las críticas tanto como el éxito o la derrota. López Vallejo, que en su día fue uno de los porteros más prometedores de su generación, es el psicólogo y coordinador de Psicología de la Real Federación Española de Fútbol y el que conoce, como pocos, los entresijos del vestuario.

Nacido en Pamplona el 22 de septiembre de 1975, dio el salto a la absoluta masculina tras ser el psicólogo de la selección femenina. Durante su etapa como futbolista profesional fue guardameta en diferentes equipos de las máximas categorías de España y Grecia. Con la selección fue internacional desde sub-16 a sub-23, conquistando el Campeonato de Europa de 1991 en Suiza y el subcampeonato mundial de ese mismo año en Italia.

Su figura es muy importante para conseguir formar un equipo, una auténtica familia y gestionar todas sus emociones.

Toscana Viar:

Nutricionista. Responsable de la alimentación enfocada en el alto rendimiento deportivo. Uno de sus alimentos favoritos para los jugadores es el boniato. Para la purga alimenticia destaca el arroz con leche.

Álex Benito

Benito, segundo por la izquierda

Fisioterapeuta principal. Encargado de la prevención y recuperación física diaria de los futbolistas, tiene a su cargo cuatro fisioterapeutas que ponen a tono los músculos de los jugadores. Vital su labor para la recuperación y readaptación.