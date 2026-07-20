Así fue el histórico show del descanso con una Shakira imponente

La gran fiesta previa de la final de la Copa del Mundo 2026 entre España y Argentina arrancó oficialmente en el Estadio de Nueva York Nueva Jersey con un despliegue sin precedentes.

El plato fuerte de la ceremonia de clausura prepartido ha corrido a cargo del rapero estadounidense Post Malone. Inmediatamente después, el protocolo oficial ha dado paso a la interpretación de Desire, el himno de la competición. El cantante británico Robbie Williams, la italiana Laura Pausini y la artista norteamericana Nicole Scherzinger se han unido en directo en una emotiva actuación coral justo antes de que los futbolistas saltaran al césped a realizar sus ejercicios de calentamiento.

Justo después, en el descanso, el plato fuerte. Este fue el momento:

⚽️🏟️ Watch Shakira performing "Dai Dai" (feat. Burna Boy) during the FIFA World Cup halftime show in New Jersey! pic.twitter.com/Xb96b2twHk — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) July 19, 2026

Por primera vez en la historia de los Mundiales masculinos, los aficionados vivieron un espectáculo de entretiempo de 11 minutos. Durante el descanso del partido, el estadio presenció un show monumental liderado por estrellas globales como Shakira, Madonna, Justin Bieber, la banda coreana BTS y Coldplay, acompañados por la dirección del maestro Gustavo Dudamel.

Por suerte para todos, el show no duró la media hora que se esperaba en un principio y solo llegó a 11 de actuación y unos 7 u 8 de recogida del escenario.