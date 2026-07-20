Así han saludado a Sánchez los jugadores de la selección: frialdad de muchos y entusiasmo de uno

El Palacio de la Moncloa ha sido el escenario de la segunda parada institucional de la selección española de fútbol tras proclamarse campeona del mundo frente a Argentina. Tras ser recibidos por la familia real en el Palacio de la Zarzuela, la expedición nacional, encabezada por el capitán Rodri Hernández y el seleccionador Luis de la Fuente, llegó al complejo gubernamental. Allí, en unos jardines decorados para la ocasión y ante algunos invitados, familiares y trabajadores, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esperó a los futbolistas en la escalinata para felicitarlos uno a uno por el título obtenido.

El saludo protocolario ha estado marcado por la disparidad en las reacciones de los deportistas. Muchos integrantes de la plantilla nacional mostraron una notable distancia al estrechar la mano del jefe del Ejecutivo, evitando el contacto visual directo. El caso más comentado entre los asistentes ha sido el de Álex Baena. El centrocampista cumplió con el saludo institucional obligatorio, pero mantuvo la mirada fija en otra dirección mientras le daba la mano a Sánchez. Este frío gesto recordó de inmediato al momento protagonizado por Dani Carvajal durante la celebración de la Eurocopa en 2024, cuando el lateral también evitó mirar al presidente.

En el extremo opuesto se situó la actitud de Borja Iglesias. El delantero del Celta de Vigo protagonizó el encuentro más afectuoso de la jornada al mostrar cercanía con Sánchez, a quien saludó de forma entusiasta e incluso llegó a tocarle el brazo en señal de complicidad. Este marcado contraste entre la indiferencia de unos y la calidez de otros se convirtió rápidamente en el foco de atención en redes sociales.