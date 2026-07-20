Así vivieron los héroes de 2010 el triunfo de España tras el gol de Ferran

Iker Casillas, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Carles Puyol, Sergio Ramos, David Villa, Jesús Navas y Fernando Llorente no se lo perdieron. Quienes fueran campeones hace dieciséis años, el 11 de julio de 2010 en el estadio Soccer City de Johannesburgo, celebraron, esta vez desde la grada del MetLife Stadium de Nueva Jersey, el triunfo de la Selección española.

El tanto de Ferran Torres en el minuto 106 de la prórroga hizo estallar de emoción a la grada. Casillas echó el brazo por encima a Xavi mientras este hacía lo mismo con Iniesta, el autor del tanto en 2010. Por otro lado, Villa corrió a abrazarse con Llorente y Navas y dentro de su júbilo se subió encima de uno de los asientos del palco.

Por allí apareció también Ramos, que se encontraba en el interior de la zona VIP, pero en el instante del tanto corrió para celebrar junto al resto.

Del gol de Iniesta en Sudáfrica al de Ferran Torres en Nueva Jersey, dieciséis años separan dos momentos unidos por un mismo sentimiento. Los abrazos, las sonrisas y la emoción de los campeones de 2010 reflejaron ese orgullo por una nueva generación que volvió a poner a España en lo más alto del fútbol mundial.