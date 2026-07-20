De Berlín a Nueva York: Álex Baena conquista con España un triplete inédito en el mundo

El 19 de julio de 2026 será una fecha marcada en el calendario del fútbol español, pero no solo por alzar la Copa del Mundo por segunda vez, sino que será también recordado como el día en el que un jugador de la Selección Española marcó un hito histórico. Este jugador es Álex Baena, el jugador que porta el dorsal número 15 de España. El jugador natural de Roquetas de Mar se consagra como el único jugador en conquistar de manera consecutiva la Eurocopa, el oro de los Juegos Olímpicos y el Mundial.

Este récord comenzó el 14 de julio de 2024 en Berlín, cuando la Selección Española levantó al cielo alemán la Eurocopa, tras imponerse a Inglaterra por 2 goles a 1 en la final gracias a un gol de Mikel Oyarzabal en el minuto 86. Apenas unas semanas después viajaría, de la mano de Santi Denia, a los Juegos Olímpicos de París. De este modo, la Selección Española en los JJOO se impuso a Francia por 3 goles a 5. Un partido en el Álex dejó su huella con un tanto en el minuto 28 y que Sergio Camello decidiría gracias a sus goles en los minutos 100 y 121, venciendo así al combinado dirigido por Thierry Henrry.

🥇𝐄𝐋 𝐏𝐑𝐈𝐌𝐄𝐑𝐎 𝐄𝐍 𝐋𝐀 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀🥇 🫡Alex Baena se convierte en el primer jugador de fútbol en conseguir una Eurocopa, un Oro Olímpico y un Mundial. 🫶Eres un ejemplo de todo, qué orgullo que hayas formado parte de nuestra familia olímpica. pic.twitter.com/IqK1sD4JSP — Comité Olímpico Español (@COE_es) July 20, 2026

De tal modo, ayer domingo 19 de julio, España se declaraba campeona del mundo tras imponerse a Argentina en un partido con un claro dominio de la Roja. Así, en el minuto 106 Ferran Torres marcó el único tanto de la final, tras la anulación de uno a Nico Williams y previo a otro gol anulado al propio Ferran, convirtiendo a España en bicampeona del mundo y a Álex Baena como el único en hacerse con los tres títulos de manera consecutiva, con apenas 25 años.

La reacción del Atlético de Madrid

Este hito lo celebró también el club que tiene en propiedad los derechos de Baena, el Atlético de Madrid. En sus redes sociales compartió una publicación que reza: "Un ganador de la Copa del Mundo. Un campeón de la Eurocopa. Un oro olímpico. El único. En toda la historia del fútbol. Alejandro Baena Rodríguez".

Un ganador de la Copa del Mundo. Un campeón de la Eurocopa. Un oro olímpico. El único. En toda la historia del fútbol. Alejandro Baena Rodríguez. pic.twitter.com/4WZR56YlKF — Atlético de Madrid (@Atleti) July 20, 2026

Del mismo modo, el club rojiblanco felicitó además al resto de sus jugadores en la Selección Española, Marcos Llorente, Marc Pubill y el recién fichado Alejandro Grimaldo, de manera individual y grupal en sus redes sociales.