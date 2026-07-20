España vuelve a sentarse en el trono del fútbol mundial. La selección española ha escrito una nueva y gloriosa página en nuestra historia tras conquistar su segunda Copa del Mundo. En una final épica y agónica disputada en Nueva Jersey, los hombres de Luis de la Fuente doblegaron a Argentina (1-0) gracias a un heroico tanto de Ferran Torres en la prórroga. Tras alcanzar la gloria y alzar el trofeo más codiciado del planeta, la expedición española pone rumbo a casa para brindar esta gesta a toda la afición y desatar el júbilo en las calles.
En este directo les contamos, minuto a minuto, la última hora del triunfal regreso de los campeones del mundo. Sigan con nosotros el aterrizaje en territorio nacional, las recepciones institucionales, el recorrido íntegro de la celebración por las calles de la capital y todos los pormenores de la gran fiesta nacional que pondrá el broche de oro a un Mundial 2026 inolvidable. Acompáñennos a celebrar el orgullo de una generación de leyenda.
En estos momentos, la Selección se encuentra comiendo antes de poner rumbo, sobre las 17:30 horas, al Palacio de La Zarzuela para ser recibida por la Familia Real.
La FIFA ha compartido una imagen de Luis de la Fuente y el capitán Rodrigo posando con el trofeo del Mundial nada más aterrizar en Madrid.
El equipo tendrá una primera cita con los Reyes en el Palacio de la Zarzuela y después acudirá a la Moncloa para el recibimiento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A la salida, recorrerán el centro de Madrid rumbo a Cibeles: se espera su llegada a las 21 horas.
Los integrantes de la selección fueron recogidos a pie de pista por un autobús serigrafiado con las palabras 'Enhorabuena campeones', en el que se montaron rumbo a un hotel de Madrid, donde comerán y ultimarán los preparativos de una intensa jornada de recibimientos oficiales y festejos.
La selección española de fútbol, campeona del Mundial tras vencer en la final a Argentina, aterrizó este lunes a las 14:25 horas en la terminal 4 del aeropuerto de Madrid Barajas-Adolfo Suárez procedente de Nueva York (EEUU).
La expedición nacional, con el seleccionador Luis de la Fuente al frente, llegó a Madrid en un avión IBERIA A350 con el preciado trofeo dorado que les acredita como campeones del mundo y que sujetó al bajar por las escaleras del avión el capitán, Rodri Hernández.
El autobús de la Selección Española espera a la llegada de los jugadores al aeropuerto de Madrid-Barajas.
El destino final de esta rúa será la mítica plaza de Cibeles, epicentro habitual de las celebraciones de la selección. Desde las 18:00 horas, el escenario instalado junto al Palacio de Comunicaciones ofrecerá una amplia programación de entretenimiento para amenizar la espera. Los asistentes podrán disfrutar de actuaciones musicales, espectáculos y sesiones de conocidos DJ. La llegada del autocar con los campeones del mundo está programada para las 21:00 horas, momento en el que se desatará el júbilo definitivo con diversas sorpresas preparadas para coronar una noche inolvidable.
El itinerario completo de la celebración que comenzará sobre las 19:00 horas es el siguiente:
Palacio de la Zarzuela – A-6 – Moncloa (inicio de la rúa) – C/Princesa – Alberto Aguilera – Carranza – Sagasta – Génova, en sentido contrario – C/Jorge Juan – C/Goya – C/Serrano – Plaza de la Independencia – Puerta de Alcalá – Alfonso XII – C/Montalbán.
Una vez concluidos los compromisos con las máximas autoridades del Estado, los jugadores y el cuerpo técnico iniciarán el esperado encuentro con la afición. Se subirán a un autobús descubierto que recorrerá varias de las arterias más emblemáticas de la capital española. Este paseo triunfal permitirá a los ciudadanos mostrar su agradecimiento y cariño a una plantilla que ha logrado devolver a España a lo más alto del fútbol internacional.
En cuanto aterricen dará comienzo una apretada agenda de actos institucionales. La primera parada de los campeones tendrá lugar en el Palacio de la Zarzuela, donde a las 17:30 horas serán recibidos por el Rey y el resto de la Familia Real. Cabe recordar que todos ellos ya arroparon a los futbolistas en las gradas del estadio norteamericano durante el partido decisivo frente al conjunto albiceleste. Posteriormente, la comitiva se desplazará hasta el Palacio de la Moncloa para ser felicitada oficialmente por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien también presenció el encuentro en directo.
La Selección Española de Fútbol ya está de camino a casa para ofrecer a los aficionados la copa que la acredita como campeona del mundo. Tras imponerse a Argentina en una agónica final disputada este domingo Mundial 2026 por las calles de Madrid. Será una jornada intensa que culminará con una gran fiesta en la plaza de Cibeles, donde decenas de miles de seguidores esperan aclamar a sus héroes.