España vuelve a sentarse en el trono del fútbol mundial. La selección española ha escrito una nueva y gloriosa página en nuestra historia tras conquistar su segunda Copa del Mundo. En una final épica y agónica disputada en Nueva Jersey, los hombres de Luis de la Fuente doblegaron a Argentina (1-0) gracias a un heroico tanto de Ferran Torres en la prórroga. Tras alcanzar la gloria y alzar el trofeo más codiciado del planeta, la expedición española pone rumbo a casa para brindar esta gesta a toda la afición y desatar el júbilo en las calles.

En este directo les contamos, minuto a minuto, la última hora del triunfal regreso de los campeones del mundo. Sigan con nosotros el aterrizaje en territorio nacional, las recepciones institucionales, el recorrido íntegro de la celebración por las calles de la capital y todos los pormenores de la gran fiesta nacional que pondrá el broche de oro a un Mundial 2026 inolvidable. Acompáñennos a celebrar el orgullo de una generación de leyenda.