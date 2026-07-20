El feo gesto de Argentina en la celebración de España

La selección española superó a Argentina con un solitario tanto de Ferran Torres en el minuto 106 de la prórroga para proclamarse campeona del mundo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Ya tras el pitido final los argentinos sacaron su carácter frente a los futbolistas de España y tuvieron más gestos feos hacia los jugadores de Luis de la Fuente. Uno de ellos, durante la entrega de la copa.

Normalmente, el equipo que pierde se suele quedar a ver cómo el rival levanta el título, pero los de Scaloni se dirigieron a saludar en un fondo a la afición justo en el preciso momento en que llegaba el turno para España de recoger las medallas y la Copa. Un hecho que no ha pasado desapercibido para los aficionados españoles y muchos consideran una falta de respeto.

España les hizo el pasillo previamente cuando recibieron la medalla de subcampeones.

Mientras España le hizo el pasillo a Argentina cuando subían a recibir la medalla de subcampeón, los futbolistas argentinos se pusieron de espaldas mientras los ganadores levantaban el título de campeones del mundo pic.twitter.com/dOm23NaKLR — solofichajes123 (@solofichajes123) July 20, 2026

Esto se sumó a todos los altercados vividos una vez finalizado el encuentro cuando se desató la tensión argentina. Leandro Paredes fue uno de los protagonistas después de agredir a Eric García y a Gavi. El futbolista llegó a propinar un guantazo en la cara al centrocampista del FC Barcelona a pesar de que Thiago Almada y Scaloni intentaron frenar al de Boca Juniors.

Del propio cuerpo técnico argentino intentaron agredir a Dani Olmo después de la tangana con Paredes. Roberto Ayala, miembro del staff albiceleste, lanzó su mano al cuello del futbolista, aunque no consiguió agarrarle y Eric García apartó al argentino para que la situación no fuese a más.

Otamendi también mostró su frustración y recriminó a Rodri Hernández haber condicionado supuestamente el ambiente previo a la final al haberse quejado de las actuaciones arbitrales: "Empezá a hablar menos, boludo, que estuvisteis llorando toda la semana. Toda la semana estuvisteis llorando. Vos y Laporte, los dos. Eso no se hace. Estuvieron llorando con los árbitros, amigo".